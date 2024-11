Helldivers 2 z ważnym kamieniem milowym. Gra wyróżniona na Golden Joystick Awards z masą graczy

Warto też dodać, że Helldivers 2 zwyciężyło podczas wczorajszej gali Golden Joystick Awards nie tylko w kategorii „Najlepsza gra multiplayer”. Wyróżnienia doczekała się również jako „Gra roku na konsole”, zwyciężając z tytułami takimi jak Astro Bot, Dragon’s Dogma 2 czy The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom.

Dołącz do helldiversów, elitarnej formacji żołnierzy, której zadaniem jest szerzenie pokoju, wolności i zarządzanej demokracji przy użyciu największych, najgroźniejszych i najbardziej wybuchowych narzędzi w całej galaktyce. Helldiversi nie wyruszają na powierzchnie planet bez właściwego wsparcia, ale to Ty decydujesz, jak i kiedy je wezwać. Do dyspozycji masz nie tylko mnóstwo doładowanej broni podstawowej i personalizowane konfiguracje, ale w trakcie gry możesz wezwać specjalne manewry. – czytamy w opisie gry w PlayStation Store.

Na koniec przypomnijmy jeszcze, że Helldivers 2 zadebiutowało na rynku 8 lutego 2024 roku. Produkcja jest dostępna na konsolach PlayStation 5, a także komputerach osobistych. Według statystyk SteamDB, w ciągu ostatnich 24 godzin w strzelankę jednocześnie grało ponad 28 tysięcy osób.