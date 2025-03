StarCraft otrzyma nowe gry? Szykuje się RPG i FPS ale nie od Blizzarda

Kultowa marka ma szansę powrócić, a studio szuka właśnie partnerów do stworzenia nowych gier na jej licencji.

Jak donoszą koreańskie media pod koniec ubiegłego tygodnia cztery wiodące koreańskie firmy, czyli NCSoft, Nexon, Netmarble oraz Krafton, rozpoczęły rywalizację o prawa do stworzenia gry w uniwersum StarCrafta oraz jej wydania na całym świecie. Niektóre firmy, aby zwiększyć swoją przewagę, udały się bezpośrednio do siedziby Blizzarda w Kalifornii, aby zaprezentować i osobiście omówić swoje oferty.

StarCraft doczeka się RPG-a i FPS-a? Blizzard szuka koreańskiego partnera do stworzenia nowych gier

Od premiery ostatniej części kampanii do StarCrafta 2 minie w listopadzie tego roku już dziesięć lat. Czas najwyższy, aby Blizzard przypomniał o swojej słynnej marce i wydał nową grę. Studio nie zamierza jednak samo produkować kolejnej produkcji osadzonej w tym uniwersum, ale szuka partnerów, którzy mogliby opracować gry na bazie IP.

Zakres umowy obejmuje opracowanie nowych gier z różnych gatunkach, takich jak RPG, czy strzelanki. Dla koreańskich deweloperów to szansa, aby jeszcze bardziej wzmocnić swoją pozycję, a przy tym otrzymać szansę prac nad jednym z najbardziej znanych growych franczyz.

Każda z tych firm posiada niezaprzeczalne atuty, które pomogą im wygra wyścig o zdobycie praw do licencji do StarCrafta. NCSoft znany jest ze swoim gier MMORPG i uważany jest za jednego z głównych kandydatów do stworzenia prawowitego RPG-a w świecie gry. Nexon posiada doświadczenie w różnych gatunkach, zaś Netmarble, bazując na swoich sukcesach w segmencie gier mobilnych, planuje połączyć IP StarCrafta z platformą mobilną, celując jednocześnie w przystępność oraz głęboką mechanikę rozgrywki. Z kolei Krafton odniósł globalny sukces za sprawą gry PUBG. Przedstawiciele firmy przyznali, że „nic nie zostało jeszczcze potwierdzone”.

Blizzard szuka odpowiedniego partnera, który nie tylko posiada odpowiednie umiejętności z zakresu produkcji gier, ale również dystrybucji oraz marketingu. Firma ostrożnie podchodzi do wyboru partnera, który przejmie tak prestiżowe IP, jakim jest StarCraft, dokładnie analizując oferty i plany operacyjne każdej z firm.