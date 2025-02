Helldivers 2 z kolejną dużą aktualizacją. Tytuł doczekał się pierwszej łatki w 2025 roku

Przy okazji najnowszej aktualizacji do Helldivers 2 zostało usuniętych bardzo dużo błędów, które zostały wymienione przez Arrowhead Game Studios na platformie Valve. Mimo to deweloperów czeka jeszcze sporo pracy, co możemy zobaczyć między innymi na liście znanych problemów wciąż czekających na prawidłowe rozwiązanie.

Na koniec przypomnijmy, że Helldivers 2 zostało udostępnione 8 lutego 2024 roku. Tytuł pojawił się w wersjach na PC oraz PlayStation 5.