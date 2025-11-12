Helldivers 2 nie otrzyma cross-progresji. Studio tłumaczy swoją decyzję

Arrowhead Game Studios potwierdziło, że Helldivers 2 nie otrzyma na razie cross-progresji. Studio skupia się na poprawie stabilności gry.

Helldivers 2 – cross-progresja od łożona na przyszłość

Mimo że Helldivers 2 wspiera rozgrywkę międzyplatformową na PC, PS5 i Xbox Series X/S, twórcy nie planują na ten moment wdrożenia cross-progresji. Informację przekazała community managerka Katherine Baskin na oficjalnym Discordzie gry, odpowiadając na pytania graczy.