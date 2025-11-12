Helldivers 2 nie otrzyma cross-progresji. Studio tłumaczy swoją decyzję

Arrowhead Game Studios potwierdziło, że Helldivers 2 nie otrzyma na razie cross-progresji. Studio skupia się na poprawie stabilności gry.
Arrowhead Game Studios potwierdziło, że Helldivers 2 nie otrzyma na razie funkcji cross-progresji. Studio tłumaczy, że obecnie skupia się na poprawie wydajności i naprawie błędów po ostatnich aktualizacjach.
Helldivers 2 – cross-progresja odłożona na przyszłość
Mimo że Helldivers 2 wspiera rozgrywkę międzyplatformową na PC, PS5 i Xbox Series X/S, twórcy nie planują na ten moment wdrożenia cross-progresji. Informację przekazała community managerka Katherine Baskin na oficjalnym Discordzie gry, odpowiadając na pytania graczy.
Nie mamy obecnie planów na dodanie cross-progresji.
Decyzję rozwinął także CEO studia, Shams Jorjani, który dodał, że Arrowhead „bardzo chciałoby wprowadzić tę funkcję”, ale „są ważniejsze rzeczy, które mają teraz priorytet”.
GramTV przedstawia:
Według Jorjaniego i reżysera gry Mikaela Erikssona, priorytetem zespołu jest obecnie naprawa błędów i poprawa wydajności, które pojawiły się po aktualizacji Into the Unjust. Twórcy przyznali, że po wprowadzeniu nowego patcha liczba błędów i awarii wzrosła, co negatywnie wpłynęło na rozgrywkę.
Po ostatniej dużej aktualizacji mieliśmy więcej problemów, niż byliśmy w stanie zaakceptować. Gracze to odczuli i mieli rację w swoich uwagach.
Arrowhead zamierza też zająć się optymalizacją plików gry na PC, które obecnie zajmują znacznie więcej miejsca niż wersje konsolowe. Studio bada możliwość wprowadzenia różnych wersji aktualizacji w zależności od nośnika, by zmniejszyć rozmiar instalacji na dyskach HDD.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!