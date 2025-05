Helldivers 2 coraz bardziej stawia na broń białą. Szykuje się jakaś większa aktualizacja?

W Helldivers 2 gracze mają szeroki wybór wyposażenia, które pozwala im zmierzyć się z różnymi zagrożeniami dla galaktycznej wolności. Ci, którzy wolą bezpośrednią konfrontację z Terminidami, Automatami czy Illuminate, mogą sięgnąć po broń białą, a teraz jest na to szczególnie dobry moment. Arrowhead Game Studios zaczyna poświęcać temu typowi uzbrojenia więcej uwagi, co może sugerować, że już niedługo czeka nas ważna aktualizacja systemu walki wręcz.

Helldivers 2 doczeka się aktualizacji systemu walki wręcz?

15 maja Helldivers 2 wzbogaciło się o nowy Warbond – Masters of Ceremony, który wprowadził do gry dwie nowe bronie białe: CQC-2 Sabre oraz CQC-1 One True Flag. Ich unikatowość i obecność mogą być jasnym sygnałem od Arrowhead, że broń biała zaczyna odgrywać większą rolę w dalszym rozwoju gry. Jeśli studio rzeczywiście zamierza rozwijać ten aspekt rozgrywki, to kolejnym logicznym krokiem byłoby zwiększenie liczby dostępnych opcji ataku w walce wręcz. Obecnie są one mocno ograniczone, co sprawia, że większość graczy wciąż wybiera broń dystansową, znacznie skuteczniejszą i bardziej uniwersalną.