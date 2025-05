Hellblade 2: Senua’s Saga w końcu doczeka się wersji pudełkowej? Na to wygląda

Kilka dni temu doczekaliśmy się zapowiedzi Hellblade 2: Senua’s Saga na PlayStation 5. Okazuje się jednak, że to nie koniec wartych uwagi informacji związanych ze wspomnianym tytułem. Wiele wskazuje bowiem na to, że już niedługo gracze będą mieli okazję kupić pudełkową wersję najnowszej produkcji studia Ninja Theory.

Hellblade 2: Senua’s Saga może nareszcie trafić do pudełek

Dobre wieści dla kolekcjonerów pochodzą z bazy danych ESRB (dzięki VGC). To właśnie na stronie wspomnianej organizacji pojawiła się informacja, że Hellblade 2: Senua’s Saga doczeka się fizycznych wydań na PlayStation 5 i Xbox Series X. Przygotowaniem wersji pudełkowych najnowszej produkcji studia Ninja Theory zająć ma się firma Limited Run Games.



Niestety nie wiemy, kiedy dokładnie gracze PlayStation 5 i Xbox Series X będą mogli sięgnąć po pudełkowe wydanie Hellblade 2: Senua’s Saga. Niewykluczone, że trafią one do sprzedaży wraz z premierą gry na konsolach Sony. Zainteresowani muszą jednak uzbroić się w cierpliwość i czekać na oficjalną zapowiedź ze strony Ninja Theory i Limited Run Games.



Na koniec przypomnijmy, że Hellblade 2: Senua’s Saga ma zadebiutować na PlayStation 5 latem 2025 roku. Obecnie gra dostępna jest wyłącznie na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Ninja Theory, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Senua's Saga: Hellblade 2 – Technologiczne arcydzieło.