Hell is Us wkrótce z wersją demo na PC. Ujawniono ostateczne wymagania sprzętowe

Na początku marca mieliśmy okazję zobaczyć nowe fragmenty rozgrywki z Hell is Us. Już za kilka dni – jak się okazuje – część graczy będzie miała okazję przetestować produkcję, której dyrektorem kreatywnym jest Jonathan Jacques-Belletête (Deus Ex: Bunt Ludzkości i Deus Ex: Rozłam Ludzkości). Zgodnie z przekazanymi informacjami już w przyszłym tygodniu udostępniona zostanie wersja demonstracyjna nowej gry studia Rogue Factor.

Hell is Us do sprawdzenia za darmo na PC. Wersja demo zmierza na Steam

Wersję demonstracyjną Hell is Us będzie można sprawdzić w dniach 2-16 czerwca 2025 roku. Demo nadchodzącej produkcji studia Rogue Factor dostępne będzie jednak wyłącznie na Steam. Zgodnie z przekazanymi informacjami użytkownicy komputerów osobistych będą mogli sprawdzić sam początek gry i zapoznać się z „podstawowymi systemami rozgrywki”.