Zaprezentowano nowy gameplay Hell is Us. Premiera jeszcze w tym roku

Podczas Nacon Connect 2025, wydawca Nacon i deweloper Rogue Factor, opublikowali siedmiominutowy gameplay z Hell is Us, prezentujący kluczowe mechaniki śledcze.

Hell is Us to gra akcji, która chce stawiać na nieliniową rozgrywkę, ale w półotwartym świecie. Zadaniem gracza jest walka z nadprzyrodzonymi istotami i rozwiązywanie różnorakich zagadek. Twórcy zaprezentowali nowy materiał z nadchodzącej produkcji.

Pokazano nowy gameplay z gry Hell is Us

Podczas wydarzenia Nacon Connect 2025 twórcy szczegółowo omówili mechaniki śledcze zawarte w grze, podkreślając pełną swobodę eksploracji i dedukcji. Gracze będą musieli polegać na własnej obserwacji, intuicji i logicznym myśleniu, aby rozwikłać zagadki tajemniczego świata. Rozwój fabuły będzie zależny od interakcji z napotkanymi postaciami oraz starannie zaprojektowanych poziomów, które zachęcają do nieliniowego podejścia.