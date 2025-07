Znamy rozmiar Hell is Us. Premiera nowej gry akcji zbliża się wielkimi krokami

Choć do premiery Hell is Us pozostały jeszcze dwa miesiące, poznaliśmy już rozmiar plików gry. Według danych z serwisu PlayStation Game Size, wersja 1.0 zajmie 20,9 GB. Na razie nie wspomniano o ewentualnej łatce dnia pierwszego, która mogłaby zwiększyć ten rozmiar.

Hell is Us – data premiery i zawartość edycji Deluxe

Hell is Us to trzecioosobowa gra akcji z elementami eksploracji i intensywną walką wręcz. Gracze przemierzą półotwarty świat w poszukiwaniu odpowiedzi i zmierzą się z tajemniczymi istotami. Produkcja trafi na Xbox Series X|S, PlayStation 5 i PC już 4 września w wersji standardowej kosztującej około 180 zł. Przedsprzedaż umożliwi preload od 2 września.

