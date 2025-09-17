HBO Max z wielką kinową nowością na drugą połowę września. Oczekiwany serial wreszcie zadebiutuje

Poznaliśmy listę nowości, jakie HBO Max przyszykowało dla swoich subskrybentów. Najważniejszą z nich jest ogłoszony wcześniej Superman, który zadebiutuje już w najbliższy piątek, czyli 19 września. Ponadto widzowie mogą liczyć również na takie pozycje, jak dwie części Niesamowitego Spider-Mana, kultowe Bezsenność od Christophera Nolana, komediowe Sausage Party, hit Amazona, czyli Road House, a także Miami Vice, Ciche życie, Jackie Brown oraz Po prostu miłość. Na platformie zadebiutuje również oczekiwany drugi sezon Twisted Metal. Pełną listę wraz z datami premier znajdziecie poniżej.

HBO Max – lista premier na drugą połowę września 2025

Seriale i programy:

Twisted Metal II - John i Quiet trafiają do śmiertelnie niebezpiecznego turnieju organizowanego przez tajemniczego mężczyznę znanego jako Calypso.

- John i Quiet trafiają do śmiertelnie niebezpiecznego turnieju organizowanego przez tajemniczego mężczyznę znanego jako Calypso. Caleb Hearon: Modelowy komediant (Caleb Hearon: Model Comedian) - Caleb Hearon dzieli się przemyśleniami na temat bycia gejem, starzenia się oraz radzenia sobie z krytyką w internecie.

- Caleb Hearon dzieli się przemyśleniami na temat bycia gejem, starzenia się oraz radzenia sobie z krytyką w internecie. Anatomia chaosu (The Graft) - Po podejrzanej śmierci siostry życie młodego lekarza Ozana wywraca się do góry nogami. Poszukiwanie prawdy wciąga go w przestępczy półświatek Stambułu, gdzie niesprawiedliwość, zdrada i walka o władzę splatają się w niebezpieczną grę.

Filmy:

Niesamowity Spider-Man (The Amazing Spider-Man) - Peter Parker (Andrew Garfield) jest wyobcowanym nastolatkiem. Chodzi jeszcze do liceum, podkochuje się w ślicznej Gwen (Emma Stone) i próbuje odkryć tajemnicę z przeszłości.

- Peter Parker (Andrew Garfield) jest wyobcowanym nastolatkiem. Chodzi jeszcze do liceum, podkochuje się w ślicznej Gwen (Emma Stone) i próbuje odkryć tajemnicę z przeszłości. Niesamowity Spider-Man 2 (The Amazing Spider-Man 2) - Spider-Man musi po raz kolejny stawić czoła groźnym przeciwnikom, którzy starają się przejąć kontrolę nad miastem.

- Spider-Man musi po raz kolejny stawić czoła groźnym przeciwnikom, którzy starają się przejąć kontrolę nad miastem. Trzy dni (Three Days of Fish) - Obraz bada napięte relacje między Gerriem a jego synem Dickiem podczas ich corocznego, trzydniowego spotkania w Rotterdamie.

- Obraz bada napięte relacje między Gerriem a jego synem Dickiem podczas ich corocznego, trzydniowego spotkania w Rotterdamie. Superman - Reżyser James Gunn przedstawia nową wersję opowieści o superbohaterze z uniwersum DC, w której nie brakuje humoru, emocji i scen akcji.

- Reżyser James Gunn przedstawia nową wersję opowieści o superbohaterze z uniwersum DC, w której nie brakuje humoru, emocji i scen akcji. Bezsenność (Bezsenność) - Doświadczony detektyw z Los Angeles przybywa z partnerem do małego miasteczka na Alasce, by rozwikłać sprawę brutalnego morderstwa nastolatki.

- Doświadczony detektyw z Los Angeles przybywa z partnerem do małego miasteczka na Alasce, by rozwikłać sprawę brutalnego morderstwa nastolatki. Sausage Party - Pełna odważnych żartów, przezabawna opowieść o produktach spożywczych, które chciałyby odkryć prawdę o swoim losie.

- Pełna odważnych żartów, przezabawna opowieść o produktach spożywczych, które chciałyby odkryć prawdę o swoim losie. Road House - Były zawodnik UFC zostaje ochroniarzem w barze, by chronić go przed gangiem i bezwzględnym najemnikiem.

- Były zawodnik UFC zostaje ochroniarzem w barze, by chronić go przed gangiem i bezwzględnym najemnikiem. Po prostu miłość (Last Chance Harvey) - Dustin Hoffman i Emma Thompson jako para nieszczęśników, która poznaje się przez przypadek na lotnisku w Londynie. Dla obojga to spotkanie może być ostatnią szansą na miłość.

- Dustin Hoffman i Emma Thompson jako para nieszczęśników, która poznaje się przez przypadek na lotnisku w Londynie. Dla obojga to spotkanie może być ostatnią szansą na miłość. Jackie Brown - Przyłapana na przestępstwie stewardesa rozpoczyna grę między agentami FBI a handlarzem bronią.

- Przyłapana na przestępstwie stewardesa rozpoczyna grę między agentami FBI a handlarzem bronią. Człowiek z Rzymu (The Man From Rome) - Sceptyczny ksiądz zostaje wysłany przez Watykan do miejscowości w Holandii, by zbadać przypadek płaczącej figury Matki Boskiej.

- Sceptyczny ksiądz zostaje wysłany przez Watykan do miejscowości w Holandii, by zbadać przypadek płaczącej figury Matki Boskiej. Miami Vice - Filmowa wersja kultowego serialu z lat osiemdziesiątych. Nagrodzony Oscarem Jamie Foxx oraz bożyszcze nastolatek Colin Farrell jako detektywi Crockett i Tubbs z narażeniem życia rozpracowują narkotykowy gang.

- Filmowa wersja kultowego serialu z lat osiemdziesiątych. Nagrodzony Oscarem Jamie Foxx oraz bożyszcze nastolatek Colin Farrell jako detektywi Crockett i Tubbs z narażeniem życia rozpracowują narkotykowy gang. Ciche życie (Quiet Life) - Rodzina rosyjskich uchodźców w Szwecji mierzy się z traumą, gdy ich najmłodsza córka zapada w niewyjaśnioną śpiączkę po odrzuceniu wniosku o azyl.

- Rodzina rosyjskich uchodźców w Szwecji mierzy się z traumą, gdy ich najmłodsza córka zapada w niewyjaśnioną śpiączkę po odrzuceniu wniosku o azyl. Do diabła z miłością (Down with Love) - Rok 1962. Feministka Barbara Novak pisze bestsellerową książkę, w której punktuje wszystkie wady miłości. Pomimo, że odniosła wielki sukces, wielu mężczyzn zniechęcają jej poglądy. Jednym z nich jest modny pisarz, który postanawia ją w sobie rozkochać.

- Rok 1962. Feministka Barbara Novak pisze bestsellerową książkę, w której punktuje wszystkie wady miłości. Pomimo, że odniosła wielki sukces, wielu mężczyzn zniechęcają jej poglądy. Jednym z nich jest modny pisarz, który postanawia ją w sobie rozkochać. Od marca do maja (March to May) - Para po czterdziestce niespodziewanie dowiaduje się, że spodziewa się dziecka, a ich spokojne życie na wsi wywraca się do góry nogami.

- Para po czterdziestce niespodziewanie dowiaduje się, że spodziewa się dziecka, a ich spokojne życie na wsi wywraca się do góry nogami. Wszystkie piosenki, których nigdy nie śpiewaliśmy (All the Songs We never Sang) - Zbuntowana nastolatka Natsumi opuszcza Tokio, by spędzić lato z ciotką Reiko na wyspie Kojima, gdzie dorastała jej matka.

Dokumenty:

Kto zabił naszą córkę (Who Killed Our Daughter) - Rodzice zaginionej nastolatki krytykują sposób prowadzenia śledztwa i domagają się sprawiedliwości.

- Rodzice zaginionej nastolatki krytykują sposób prowadzenia śledztwa i domagają się sprawiedliwości. Diabeł ma zajęcie (The Devil is Busy) - HBO przedstawia bezkompromisowy dokument ukazujący codzienność Tracy - szefowej ochrony w klinice aborcyjnej w Atlancie.

- HBO przedstawia bezkompromisowy dokument ukazujący codzienność Tracy - szefowej ochrony w klinice aborcyjnej w Atlancie. Terry Gilliam: Potęga wyobraźni (Terry Gilliam: The Power of Imagination) - Dokument zagłębia się w fantastyczny świat Terry’ego Gilliama, ukazując jego wizjonerski wpływ na historię kina.

- Dokument zagłębia się w fantastyczny świat Terry’ego Gilliama, ukazując jego wizjonerski wpływ na historię kina. Cisza w klasie (Quiet in class) - Byli uczniowie, rodzice i śledczy opowiadają historię, jak angielska szkoła w Karlstad przez 10 lat chroniła pedofila.

Wrześniowe nowości w serwisie HBO Max dzień po dniu (16 – 30 września)