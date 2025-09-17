Zaloguj się lub Zarejestruj

HBO Max z wielką kinową nowością na drugą połowę września. Oczekiwany serial wreszcie zadebiutuje

Radosław Krajewski
2025/09/17 10:10
Platforma ma w zanadrzu wiele ciekawych premier na drugą połowę bieżącego miesiąca.

Poznaliśmy listę nowości, jakie HBO Max przyszykowało dla swoich subskrybentów. Najważniejszą z nich jest ogłoszony wcześniej Superman, który zadebiutuje już w najbliższy piątek, czyli 19 września. Ponadto widzowie mogą liczyć również na takie pozycje, jak dwie części Niesamowitego Spider-Mana, kultowe Bezsenność od Christophera Nolana, komediowe Sausage Party, hit Amazona, czyli Road House, a także Miami Vice, Ciche życie, Jackie Brown oraz Po prostu miłość. Na platformie zadebiutuje również oczekiwany drugi sezon Twisted Metal. Pełną listę wraz z datami premier znajdziecie poniżej.

HBO Max

HBO Max – lista premier na drugą połowę września 2025

Seriale i programy:

  • Twisted Metal II - John i Quiet trafiają do śmiertelnie niebezpiecznego turnieju organizowanego przez tajemniczego mężczyznę znanego jako Calypso.
  • Caleb Hearon: Modelowy komediant (Caleb Hearon: Model Comedian) - Caleb Hearon dzieli się przemyśleniami na temat bycia gejem, starzenia się oraz radzenia sobie z krytyką w internecie.
  • Anatomia chaosu (The Graft) - Po podejrzanej śmierci siostry życie młodego lekarza Ozana wywraca się do góry nogami. Poszukiwanie prawdy wciąga go w przestępczy półświatek Stambułu, gdzie niesprawiedliwość, zdrada i walka o władzę splatają się w niebezpieczną grę.

Filmy:

  • Niesamowity Spider-Man (The Amazing Spider-Man) - Peter Parker (Andrew Garfield) jest wyobcowanym nastolatkiem. Chodzi jeszcze do liceum, podkochuje się w ślicznej Gwen (Emma Stone) i próbuje odkryć tajemnicę z przeszłości.
  • Niesamowity Spider-Man 2 (The Amazing Spider-Man 2) - Spider-Man musi po raz kolejny stawić czoła groźnym przeciwnikom, którzy starają się przejąć kontrolę nad miastem.
  • Trzy dni (Three Days of Fish) - Obraz bada napięte relacje między Gerriem a jego synem Dickiem podczas ich corocznego, trzydniowego spotkania w Rotterdamie.
  • Superman - Reżyser James Gunn przedstawia nową wersję opowieści o superbohaterze z uniwersum DC, w której nie brakuje humoru, emocji i scen akcji.
  • Bezsenność (Bezsenność) - Doświadczony detektyw z Los Angeles przybywa z partnerem do małego miasteczka na Alasce, by rozwikłać sprawę brutalnego morderstwa nastolatki.
  • Sausage Party - Pełna odważnych żartów, przezabawna opowieść o produktach spożywczych, które chciałyby odkryć prawdę o swoim losie.
  • Road House - Były zawodnik UFC zostaje ochroniarzem w barze, by chronić go przed gangiem i bezwzględnym najemnikiem.
  • Po prostu miłość (Last Chance Harvey) - Dustin Hoffman i Emma Thompson jako para nieszczęśników, która poznaje się przez przypadek na lotnisku w Londynie. Dla obojga to spotkanie może być ostatnią szansą na miłość.
  • Jackie Brown - Przyłapana na przestępstwie stewardesa rozpoczyna grę między agentami FBI a handlarzem bronią.
  • Człowiek z Rzymu (The Man From Rome) - Sceptyczny ksiądz zostaje wysłany przez Watykan do miejscowości w Holandii, by zbadać przypadek płaczącej figury Matki Boskiej.
  • Miami Vice - Filmowa wersja kultowego serialu z lat osiemdziesiątych. Nagrodzony Oscarem Jamie Foxx oraz bożyszcze nastolatek Colin Farrell jako detektywi Crockett i Tubbs z narażeniem życia rozpracowują narkotykowy gang.
  • Ciche życie (Quiet Life) - Rodzina rosyjskich uchodźców w Szwecji mierzy się z traumą, gdy ich najmłodsza córka zapada w niewyjaśnioną śpiączkę po odrzuceniu wniosku o azyl.
  • Do diabła z miłością (Down with Love) - Rok 1962. Feministka Barbara Novak pisze bestsellerową książkę, w której punktuje wszystkie wady miłości. Pomimo, że odniosła wielki sukces, wielu mężczyzn zniechęcają jej poglądy. Jednym z nich jest modny pisarz, który postanawia ją w sobie rozkochać.
  • Od marca do maja (March to May) - Para po czterdziestce niespodziewanie dowiaduje się, że spodziewa się dziecka, a ich spokojne życie na wsi wywraca się do góry nogami.
  • Wszystkie piosenki, których nigdy nie śpiewaliśmy (All the Songs We never Sang) - Zbuntowana nastolatka Natsumi opuszcza Tokio, by spędzić lato z ciotką Reiko na wyspie Kojima, gdzie dorastała jej matka.

Dokumenty:

  • Kto zabił naszą córkę (Who Killed Our Daughter) - Rodzice zaginionej nastolatki krytykują sposób prowadzenia śledztwa i domagają się sprawiedliwości.
  • Diabeł ma zajęcie (The Devil is Busy) - HBO przedstawia bezkompromisowy dokument ukazujący codzienność Tracy - szefowej ochrony w klinice aborcyjnej w Atlancie.
  • Terry Gilliam: Potęga wyobraźni (Terry Gilliam: The Power of Imagination) - Dokument zagłębia się w fantastyczny świat Terry’ego Gilliama, ukazując jego wizjonerski wpływ na historię kina.
  • Cisza w klasie (Quiet in class) - Byli uczniowie, rodzice i śledczy opowiadają historię, jak angielska szkoła w Karlstad przez 10 lat chroniła pedofila.

Wrześniowe nowości w serwisie HBO Max dzień po dniu (16 – 30 września)

16 września

  • Fatal Destination, odc. 1-6

18 września

  • Twisted Metal II, odc. 1
  • Kto zabił naszą córkę, odc. 1
  • Niesamowity Spider-Man
  • Niesamowity Spider-Man 2
  • Trzy dni

19 września

  • Krypto Saves the Day, odc. 1
  • Superman
  • Bezsenność

20 września

  • Sausage Party
  • Road House
  • Po prostu miłość

21 września

  • Nic do zgłoszenia VI, odc. 1
  • Kill Bill Vol. 1
  • Kill Bill Vol. 2
  • Jackie Brown
  • Człowiek z Rzymu

24 września

  • Police 911: Michigan, odc. 1-8
  • Diabeł ma zajęcie

25 września

  • Miami Vice
  • Terry Gilliam: Potęga wyobraźni

26 września

  • Anatomia chaosu, odc. 1
  • Mu Big Fat Fabulous Life XIII, odc. 1-10
  • Ciche życie
  • Niezamierzone ofiary

27 września

  • Do diabła z miłością
  • Od marca do maja

28 września

  • Wszystkie piosenki, których nigdy nie śpiewaliśmy

29 września

  • Cisza w klasie, odc. 1-3
  • Inside the Kim Kardashian Heist, odc. 1-3
  • Kobiety w żakietach z poduchami

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

