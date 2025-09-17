HBO Max z wielką kinową nowością na drugą połowę września. Oczekiwany serial wreszcie zadebiutuje

Poznaliśmy listę nowości, jakie HBO Max przyszykowało dla swoich subskrybentów. Najważniejszą z nich jest ogłoszony wcześniej Superman, który zadebiutuje już w najbliższy piątek, czyli 19 września. Ponadto widzowie mogą liczyć również na takie pozycje, jak dwie części Niesamowitego Spider-Mana, kultowe Bezsenność od Christophera Nolana, komediowe Sausage Party, hit Amazona, czyli Road House, a także Miami Vice, Ciche życie, Jackie Brown oraz Po prostu miłość. Na platformie zadebiutuje również oczekiwany drugi sezon Twisted Metal. Pełną listę wraz z datami premier znajdziecie poniżej.
HBO Max – lista premier na drugą połowę września 2025
Seriale i programy:
- Twisted Metal II - John i Quiet trafiają do śmiertelnie niebezpiecznego turnieju organizowanego przez tajemniczego mężczyznę znanego jako Calypso.
- Caleb Hearon: Modelowy komediant (Caleb Hearon: Model Comedian) - Caleb Hearon dzieli się przemyśleniami na temat bycia gejem, starzenia się oraz radzenia sobie z krytyką w internecie.
- Anatomia chaosu (The Graft) - Po podejrzanej śmierci siostry życie młodego lekarza Ozana wywraca się do góry nogami. Poszukiwanie prawdy wciąga go w przestępczy półświatek Stambułu, gdzie niesprawiedliwość, zdrada i walka o władzę splatają się w niebezpieczną grę.
Filmy:
- Niesamowity Spider-Man (The Amazing Spider-Man) - Peter Parker (Andrew Garfield) jest wyobcowanym nastolatkiem. Chodzi jeszcze do liceum, podkochuje się w ślicznej Gwen (Emma Stone) i próbuje odkryć tajemnicę z przeszłości.
- Niesamowity Spider-Man 2 (The Amazing Spider-Man 2) - Spider-Man musi po raz kolejny stawić czoła groźnym przeciwnikom, którzy starają się przejąć kontrolę nad miastem.
- Trzy dni (Three Days of Fish) - Obraz bada napięte relacje między Gerriem a jego synem Dickiem podczas ich corocznego, trzydniowego spotkania w Rotterdamie.
- Superman - Reżyser James Gunn przedstawia nową wersję opowieści o superbohaterze z uniwersum DC, w której nie brakuje humoru, emocji i scen akcji.
- Bezsenność (Bezsenność) - Doświadczony detektyw z Los Angeles przybywa z partnerem do małego miasteczka na Alasce, by rozwikłać sprawę brutalnego morderstwa nastolatki.
- Sausage Party - Pełna odważnych żartów, przezabawna opowieść o produktach spożywczych, które chciałyby odkryć prawdę o swoim losie.
- Road House - Były zawodnik UFC zostaje ochroniarzem w barze, by chronić go przed gangiem i bezwzględnym najemnikiem.
- Po prostu miłość (Last Chance Harvey) - Dustin Hoffman i Emma Thompson jako para nieszczęśników, która poznaje się przez przypadek na lotnisku w Londynie. Dla obojga to spotkanie może być ostatnią szansą na miłość.
- Jackie Brown - Przyłapana na przestępstwie stewardesa rozpoczyna grę między agentami FBI a handlarzem bronią.
- Człowiek z Rzymu (The Man From Rome) - Sceptyczny ksiądz zostaje wysłany przez Watykan do miejscowości w Holandii, by zbadać przypadek płaczącej figury Matki Boskiej.
- Miami Vice - Filmowa wersja kultowego serialu z lat osiemdziesiątych. Nagrodzony Oscarem Jamie Foxx oraz bożyszcze nastolatek Colin Farrell jako detektywi Crockett i Tubbs z narażeniem życia rozpracowują narkotykowy gang.
- Ciche życie (Quiet Life) - Rodzina rosyjskich uchodźców w Szwecji mierzy się z traumą, gdy ich najmłodsza córka zapada w niewyjaśnioną śpiączkę po odrzuceniu wniosku o azyl.
- Do diabła z miłością (Down with Love) - Rok 1962. Feministka Barbara Novak pisze bestsellerową książkę, w której punktuje wszystkie wady miłości. Pomimo, że odniosła wielki sukces, wielu mężczyzn zniechęcają jej poglądy. Jednym z nich jest modny pisarz, który postanawia ją w sobie rozkochać.
- Od marca do maja (March to May) - Para po czterdziestce niespodziewanie dowiaduje się, że spodziewa się dziecka, a ich spokojne życie na wsi wywraca się do góry nogami.
- Wszystkie piosenki, których nigdy nie śpiewaliśmy (All the Songs We never Sang) - Zbuntowana nastolatka Natsumi opuszcza Tokio, by spędzić lato z ciotką Reiko na wyspie Kojima, gdzie dorastała jej matka.
Dokumenty:
- Kto zabił naszą córkę (Who Killed Our Daughter) - Rodzice zaginionej nastolatki krytykują sposób prowadzenia śledztwa i domagają się sprawiedliwości.
- Diabeł ma zajęcie (The Devil is Busy) - HBO przedstawia bezkompromisowy dokument ukazujący codzienność Tracy - szefowej ochrony w klinice aborcyjnej w Atlancie.
- Terry Gilliam: Potęga wyobraźni (Terry Gilliam: The Power of Imagination) - Dokument zagłębia się w fantastyczny świat Terry’ego Gilliama, ukazując jego wizjonerski wpływ na historię kina.
- Cisza w klasie (Quiet in class) - Byli uczniowie, rodzice i śledczy opowiadają historię, jak angielska szkoła w Karlstad przez 10 lat chroniła pedofila.
Wrześniowe nowości w serwisie HBO Max dzień po dniu (16 – 30 września)
16 września
- Fatal Destination, odc. 1-6
18 września
- Twisted Metal II, odc. 1
- Kto zabił naszą córkę, odc. 1
- Niesamowity Spider-Man
- Niesamowity Spider-Man 2
- Trzy dni
19 września
- Krypto Saves the Day, odc. 1
- Superman
- Bezsenność
20 września
- Sausage Party
- Road House
- Po prostu miłość
21 września
- Nic do zgłoszenia VI, odc. 1
- Kill Bill Vol. 1
- Kill Bill Vol. 2
- Jackie Brown
- Człowiek z Rzymu
GramTV przedstawia:
24 września
- Police 911: Michigan, odc. 1-8
- Diabeł ma zajęcie
25 września
- Miami Vice
- Terry Gilliam: Potęga wyobraźni
26 września
- Anatomia chaosu, odc. 1
- Mu Big Fat Fabulous Life XIII, odc. 1-10
- Ciche życie
- Niezamierzone ofiary
27 września
- Do diabła z miłością
- Od marca do maja
28 września
- Wszystkie piosenki, których nigdy nie śpiewaliśmy
29 września
- Cisza w klasie, odc. 1-3
- Inside the Kim Kardashian Heist, odc. 1-3
- Kobiety w żakietach z poduchami
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!