HBO Max rozpoczyna wrzesień od powrotu jednego z najlepszych filmów science fiction ostatnich lat. To dopiero początek wielkich hitów

We wrześniu na HBO Max zadebiutuje jeden z najlepiej zarabiających filmów 2025 roku. Nastąpi to dopiero w drugiej połowie bieżącego miesiąca. Tymczasem platforma potwierdziła nowości na pierwszą połowę września, w której brakuje nowości prosto z kin, ale i tak serwis zapewni swoim subskrybentom kilka wielkich hitów. Najważniejszym z nich jest powrót do oferty filmu Blade Runner 2049, czyli prawdziwego klasyka gatunku science fiction. Ponadto w HBO Max we wrześniu pojawią się American Psycho, Agent i pół, To skomplikowane, Czas mroku, Wojownicze żółwie ninja oraz dwie części Grindhouse. Ruszy również nowy serial kryminalny Grupa zadaniowa z gwiazdą Marvela. Pełną listę wraz z datami premier znajdziecie poniżej.

HBO Max – lista premier na wrzesień 2025

Seriale i programy:

Poszukiwany: Nastoletni hacker (Most Wanted - Teen Hacker) - Niewiarygodna, prawdziwa historia chłopaka, którego FBI uznało za jednego z najgroźniejszych hakerów na świecie.

- Niewiarygodna, prawdziwa historia chłopaka, którego FBI uznało za jednego z najgroźniejszych hakerów na świecie. Grupa zadaniowa (Task) - Agent FBI staje na czele specjalnej grupy zadaniowej, której celem jest powstrzymanie serii brutalnych napadów.

- Agent FBI staje na czele specjalnej grupy zadaniowej, której celem jest powstrzymanie serii brutalnych napadów. Widziani i słyszani: Historia czarnej telewizji (Seen & Heard: The History of Black Television) - Historia telewizji opowiedziana oczami pionierów, którzy pisali, tworzyli i grali w przełomowych serialach.

Filmy:

Cichy ryk (Silent Roar) - Na odległej wyspie Lewis mieszkają Dondo i Sas, nastoletni chłopak i dziewczyna, którzy próbują zrozumieć swoje życie.

- Na odległej wyspie Lewis mieszkają Dondo i Sas, nastoletni chłopak i dziewczyna, którzy próbują zrozumieć swoje życie. Powrót Saturna (Saturn Return) - Zespół rockowy lat 90. balansuje na granicy sukcesu i porażki, tworząc album, który odmienia hiszpańską scenę muzyczną.

- Zespół rockowy lat 90. balansuje na granicy sukcesu i porażki, tworząc album, który odmienia hiszpańską scenę muzyczną. Morska sól (Sea Salt) - Lato dobiega końca, a Nayla, libańska nastolatka, staje przed decyzjami, które mogą odmienić jej życie.

- Lato dobiega końca, a Nayla, libańska nastolatka, staje przed decyzjami, które mogą odmienić jej życie. Dzień sądu (Day of Reckoning) - Małomiasteczkowy szeryf i skorumpowany komendant przetrzymują żonę banity jako zakładniczkę, by zwabić go do ostatecznej konfrontacji.

- Małomiasteczkowy szeryf i skorumpowany komendant przetrzymują żonę banity jako zakładniczkę, by zwabić go do ostatecznej konfrontacji. Sztuka zrywania (The Break-Up) - Brook i Gary, niegdyś szaleńczo w sobie zakochani, teraz postanawiają się rozstać. Problem jednak w tym, że żadne z nich nie zamierza wyprowadzić się ze wspólnego mieszkania.

- Brook i Gary, niegdyś szaleńczo w sobie zakochani, teraz postanawiają się rozstać. Problem jednak w tym, że żadne z nich nie zamierza wyprowadzić się ze wspólnego mieszkania. Nowa przygoda po włosku (Adventures Italian Style Reloaded) - Pago i Rice jadą z Bibim do Sofii, gdzie wpadają w sidła bałkańskiej mafii i włoskich służb.

- Pago i Rice jadą z Bibim do Sofii, gdzie wpadają w sidła bałkańskiej mafii i włoskich służb. American Psycho - Patrick Bateman to makler z Wall Street, którego perfekcyjny wizerunek skrywa mroczne tajemnice.

- Patrick Bateman to makler z Wall Street, którego perfekcyjny wizerunek skrywa mroczne tajemnice. Pierwsza sprawa (First Case) - Młoda prawniczka Nora trafia na swoją pierwszą sprawę karną i szybko przekonuje się, jak brutalny potrafi być świat.

- Młoda prawniczka Nora trafia na swoją pierwszą sprawę karną i szybko przekonuje się, jak brutalny potrafi być świat. Agent i pół (Central Intelligence) - Życie księgowego zmienia się w koszmar po spotkaniu dawnego szkolnego znajomego - dziś zabójczo skutecznego agenta CIA.

- Życie księgowego zmienia się w koszmar po spotkaniu dawnego szkolnego znajomego - dziś zabójczo skutecznego agenta CIA. Dziewczyna z marzeniami (Whip It) - Outsiderka kochająca indie rock znajduje sposób na radzenie sobie z udręką życia w małym miasteczku Bodeen w Teksasie.

- Outsiderka kochająca indie rock znajduje sposób na radzenie sobie z udręką życia w małym miasteczku Bodeen w Teksasie. Życie mojej matki (This Is My Mother) - Pierre, odnoszący sukcesy florysta, doświadcza życiowego wstrząsu, gdy niespodziewanie pojawia się jego matka Judith.

- Pierre, odnoszący sukcesy florysta, doświadcza życiowego wstrząsu, gdy niespodziewanie pojawia się jego matka Judith. Historia Souleymane'a (Souleymane's Story) - Souleymane, kurier i uchodźca w Paryżu, ma 2 dni na przygotowanie historii do kluczowej rozmowy, która zdecyduje o jego legalnym pobycie.

- Souleymane, kurier i uchodźca w Paryżu, ma 2 dni na przygotowanie historii do kluczowej rozmowy, która zdecyduje o jego legalnym pobycie. Blade Runner 2049 - Harrison Ford oraz Ryan Gosling w widowiskowym filmie akcji będącym kontynuacją Łowcy androidów Ridleya Scotta. Deszcz nagród – w tym dwa Oscary.

- Harrison Ford oraz Ryan Gosling w widowiskowym filmie akcji będącym kontynuacją Łowcy androidów Ridleya Scotta. Deszcz nagród – w tym dwa Oscary. To skomplikowane (It's Complicated) - Meryl Streep jako rozwódka po pięćdziesiątce, która niespodziewanie wdaje się w romans z byłym mężem i jednocześnie flirtuje z szarmanckim architektem.

- Meryl Streep jako rozwódka po pięćdziesiątce, która niespodziewanie wdaje się w romans z byłym mężem i jednocześnie flirtuje z szarmanckim architektem. Złodziej tożsamości. Historia prawdziwa (True Story) - Historia zhańbionego dziennikarza, który zostaje wciągnięty w grę w kotka i myszkę z oskarżonym o morderstwo mężczyzną.

- Historia zhańbionego dziennikarza, który zostaje wciągnięty w grę w kotka i myszkę z oskarżonym o morderstwo mężczyzną. Krótka historia rodziny (Brief History of a Family) - Po zakończeniu polityki jednego dziecka los chińskiej rodziny splata się z tajemniczym nowym przyjacielem ich jedynego syna.

- Po zakończeniu polityki jednego dziecka los chińskiej rodziny splata się z tajemniczym nowym przyjacielem ich jedynego syna. Czas mroku (Darkest Hour) - Film biograficzny przedstawiający jedną z najważniejszych postaci XX wieku, Winstona Churchilla, który zjednoczył swój naród przeciwko Hitlerowi.

- Film biograficzny przedstawiający jedną z najważniejszych postaci XX wieku, Winstona Churchilla, który zjednoczył swój naród przeciwko Hitlerowi. Grindhouse: Death Proof - Tajemniczy kaskader przemierza drogi USA, a dwie grupy kobiet stają się celem jego niepokojącej obsesji.

- Tajemniczy kaskader przemierza drogi USA, a dwie grupy kobiet stają się celem jego niepokojącej obsesji. Grindhouse: Planet Terror - Podczas nocnego dyżuru lekarze William i Dakota Block muszą zmierzyć się z falą pacjentów z tajemniczymi ranami i dziwnym zachowaniem.

- Podczas nocnego dyżuru lekarze William i Dakota Block muszą zmierzyć się z falą pacjentów z tajemniczymi ranami i dziwnym zachowaniem. Wojownicze żółwie ninja (TMNT) - Leonardo, Donatello, Raphael i Michelangelo oddalili się od siebie od czasu ostatniej przygody, ale muszą połączyć siły, by stawić czoła potworom.

- Leonardo, Donatello, Raphael i Michelangelo oddalili się od siebie od czasu ostatniej przygody, ale muszą połączyć siły, by stawić czoła potworom. Żarty i papierosy (Jokes & Cigarettes) - Barcelona, lata 60. Eugenio zakochuje się w Conchicie i uczy się grać na gitarze, by występować z nią w duecie „Els dos”.

Wrześniowe nowości w serwisie HBO Max dzień po dniu (1 – 15 września)

1 września