Zaloguj się lub Zarejestruj

HBO Max rozpoczyna wrzesień od powrotu jednego z najlepszych filmów science fiction ostatnich lat. To dopiero początek wielkich hitów

Radosław Krajewski
2025/09/01 10:45
0
0

Platforma przyszykowała zróżnicowaną ofertę filmów i seriali na wrzesień.

We wrześniu na HBO Max zadebiutuje jeden z najlepiej zarabiających filmów 2025 roku. Nastąpi to dopiero w drugiej połowie bieżącego miesiąca. Tymczasem platforma potwierdziła nowości na pierwszą połowę września, w której brakuje nowości prosto z kin, ale i tak serwis zapewni swoim subskrybentom kilka wielkich hitów. Najważniejszym z nich jest powrót do oferty filmu Blade Runner 2049, czyli prawdziwego klasyka gatunku science fiction. Ponadto w HBO Max we wrześniu pojawią się American Psycho, Agent i pół, To skomplikowane, Czas mroku, Wojownicze żółwie ninja oraz dwie części Grindhouse. Ruszy również nowy serial kryminalny Grupa zadaniowa z gwiazdą Marvela. Pełną listę wraz z datami premier znajdziecie poniżej.

HBO Max

HBO Max – lista premier na wrzesień 2025

Seriale i programy:

  • Poszukiwany: Nastoletni hacker (Most Wanted - Teen Hacker) - Niewiarygodna, prawdziwa historia chłopaka, którego FBI uznało za jednego z najgroźniejszych hakerów na świecie.
  • Grupa zadaniowa (Task) - Agent FBI staje na czele specjalnej grupy zadaniowej, której celem jest powstrzymanie serii brutalnych napadów.
  • Widziani i słyszani: Historia czarnej telewizji (Seen & Heard: The History of Black Television) - Historia telewizji opowiedziana oczami pionierów, którzy pisali, tworzyli i grali w przełomowych serialach.

Filmy:

  • Cichy ryk (Silent Roar) - Na odległej wyspie Lewis mieszkają Dondo i Sas, nastoletni chłopak i dziewczyna, którzy próbują zrozumieć swoje życie.
  • Powrót Saturna (Saturn Return) - Zespół rockowy lat 90. balansuje na granicy sukcesu i porażki, tworząc album, który odmienia hiszpańską scenę muzyczną.
  • Morska sól (Sea Salt) - Lato dobiega końca, a Nayla, libańska nastolatka, staje przed decyzjami, które mogą odmienić jej życie.
  • Dzień sądu (Day of Reckoning) - Małomiasteczkowy szeryf i skorumpowany komendant przetrzymują żonę banity jako zakładniczkę, by zwabić go do ostatecznej konfrontacji.
  • Sztuka zrywania (The Break-Up) - Brook i Gary, niegdyś szaleńczo w sobie zakochani, teraz postanawiają się rozstać. Problem jednak w tym, że żadne z nich nie zamierza wyprowadzić się ze wspólnego mieszkania.
  • Nowa przygoda po włosku (Adventures Italian Style Reloaded) - Pago i Rice jadą z Bibim do Sofii, gdzie wpadają w sidła bałkańskiej mafii i włoskich służb.
  • American Psycho - Patrick Bateman to makler z Wall Street, którego perfekcyjny wizerunek skrywa mroczne tajemnice.
  • Pierwsza sprawa (First Case) - Młoda prawniczka Nora trafia na swoją pierwszą sprawę karną i szybko przekonuje się, jak brutalny potrafi być świat.
  • Agent i pół (Central Intelligence) - Życie księgowego zmienia się w koszmar po spotkaniu dawnego szkolnego znajomego - dziś zabójczo skutecznego agenta CIA.
  • Dziewczyna z marzeniami (Whip It) - Outsiderka kochająca indie rock znajduje sposób na radzenie sobie z udręką życia w małym miasteczku Bodeen w Teksasie.
  • Życie mojej matki (This Is My Mother) - Pierre, odnoszący sukcesy florysta, doświadcza życiowego wstrząsu, gdy niespodziewanie pojawia się jego matka Judith.
  • Historia Souleymane'a (Souleymane's Story) - Souleymane, kurier i uchodźca w Paryżu, ma 2 dni na przygotowanie historii do kluczowej rozmowy, która zdecyduje o jego legalnym pobycie.
  • Blade Runner 2049 - Harrison Ford oraz Ryan Gosling w widowiskowym filmie akcji będącym kontynuacją Łowcy androidów Ridleya Scotta. Deszcz nagród – w tym dwa Oscary.
  • To skomplikowane (It's Complicated) - Meryl Streep jako rozwódka po pięćdziesiątce, która niespodziewanie wdaje się w romans z byłym mężem i jednocześnie flirtuje z szarmanckim architektem.
  • Złodziej tożsamości. Historia prawdziwa (True Story) - Historia zhańbionego dziennikarza, który zostaje wciągnięty w grę w kotka i myszkę z oskarżonym o morderstwo mężczyzną.
  • Krótka historia rodziny (Brief History of a Family) - Po zakończeniu polityki jednego dziecka los chińskiej rodziny splata się z tajemniczym nowym przyjacielem ich jedynego syna.
  • Czas mroku (Darkest Hour) - Film biograficzny przedstawiający jedną z najważniejszych postaci XX wieku, Winstona Churchilla, który zjednoczył swój naród przeciwko Hitlerowi.
  • Grindhouse: Death Proof - Tajemniczy kaskader przemierza drogi USA, a dwie grupy kobiet stają się celem jego niepokojącej obsesji.
  • Grindhouse: Planet Terror - Podczas nocnego dyżuru lekarze William i Dakota Block muszą zmierzyć się z falą pacjentów z tajemniczymi ranami i dziwnym zachowaniem.
  • Wojownicze żółwie ninja (TMNT) - Leonardo, Donatello, Raphael i Michelangelo oddalili się od siebie od czasu ostatniej przygody, ale muszą połączyć siły, by stawić czoła potworom.
  • Żarty i papierosy (Jokes & Cigarettes) - Barcelona, lata 60. Eugenio zakochuje się w Conchicie i uczy się grać na gitarze, by występować z nią w duecie „Els dos”.

Wrześniowe nowości w serwisie HBO Max dzień po dniu (1 – 15 września)

1 września

  • Hotel Paradise Extra XI, odc. 1
  • The Floor II, odc. 1
  • Bitwa o gości II, odc. 1
  • Zakup w ciemno VI, odc. 1
  • Usterka XIX, odc. 1
  • Cichy ryk
  • Powrót Saturna
  • Morska sól

2 września

  • Rubi & Jodi: Cult of Sin and Influence, odc. 1
  • Afryka Express, odc. 1
  • Ślub od pierwszego wejrzenia XI, odc. 1
  • Kuba Wojewódzki XXXVIII, odc. 1
  • Jestem z Polski XVI, odc. 1
  • Dzień sądu

3 września

  • Top Model XIV, odc. 1

4 września

  • Życie na kredycie VII, odc. 1
  • Sztuka zrywania
  • Nowa przygoda po włosku
  • American Psycho

5 września

  • Poszukiwany: Nastoletni hacker, odc. 1
  • The Playboy Murders III, odc. 1
  • 90 Day Fiance: Happily Ever After? IX, odc. 1
  • Damy i wieśniaczki X, odc. 1
  • Pierwsza sprawa

6 września

  • Orzeł czy Reszka III, odc. 1
  • Agent i pół
  • Dziewczyna z marzeniami

7 września

  • Kuchenne rewolucje XXXI, odc. 1
  • Kobieta na krańcu świata XVI, odc. 1
  • Jeździć, obserwować VI, odc. 1
  • Wojny samochodowe XX, odc. 1
  • Zawodowi handlarze XVIII, odc. 1
  • Nic do zgłoszenia VI, odc. 1
  • Najlepsze premiery motoryzacyjne VII, odc. 1
  • Mobilni mechanicy X, odc. 1
  • Ciężarówką przez Malezję, odc. 1
  • Gwiazdy lumpeksów II, odc. 1
  • Z drugiej ręki, odc. 1
  • Najdziwniejsze samochody świata, odc. 1
  • MasterChef XIV, odc. 1
  • Życie mojej matki

GramTV przedstawia:

8 września

  • Grupa zadaniowa, odc. 1
  • Historia Souleymane'a

9 września

  • Deadliest Catch XXI, odc. 1

10 września

  • Widziani i słyszani: Historia czarnej telewizji, odc. 1-2

11 września

  • Blade Runner 2049
  • To skomplikowane

12 września

  • Złodziej tożsamości. Historia prawdziwa
  • Krótka historia rodziny

13 września

  • Czas mroku
  • Grindhouse: Death Proof
  • Grindhouse: Planet Terror
  • Wojownicze żółwie ninja

14 września

  • Żony Podlasia III, odc. 1
  • Żarty i papierosy

15 września

  • Mean Girl Murders III, odc. 1-10

Tagi:

Popkultura
oferta
filmy
abonament
science fiction
usługa
seriale
blade runner 2049
subskrypcja
HBO Max
sci-fi
Warner Bros. Discovery
Grupa zadaniowa
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112