Mroczny, futurystyczny świat science fiction. Twórcy Escape from Tarkov ujawniają nową grę

Jakub Piwoński
2026/02/02 15:30
Przenieśmy się do roku 2251.

Twórca Escape from Tarkov, Nikita Buyanov, ujawnił pierwsze materiały dotyczące swojej nowej gry COR3, która wprowadza graczy w mroczny, futurystyczny świat science fiction. Przypomnijmy, że Escape from Tarkov, wydane w pełnej wersji dopiero w 2025 roku po ponad dekadzie rozwoju, zdobyło ogromną popularność dzięki intensywnemu trybowi rozgrywki i unikalnemu systemowi ekstrakcji. Buyanov, będący współzałożycielem studia Battlestate Games i wieloletnim dyrektorem gry, odpowiadał także za dużą część muzyki w grze. Teraz twórca daje fanom wgląd w swój kolejny projekt.

COR3
COR3

Pierwsze szczegóły dotyczące COR3

Trailer COR3 przedstawia żołnierza przemierzającego zrujnowane miasto, które stopniowo odsłania monumentalną cywilizację na Marsie. W przestrzeni kosmicznej widać wraki statków i unoszące się ciała astronautów, a ocalała stacja kosmiczna pełni funkcję punktu obserwacyjnego po tajemniczej katastrofie. Akcja gry ma miejsce w roku 2251, a w centrum fabuły stoi organizacja The Core, która po globalnej katastrofie skupia się na odbudowie ludzkości i jednoczeniu państw świata.

Oficjalna strona COR3 oferuje interaktywne elementy, umożliwiające odkrywanie lore gry i zapisywanie się na newsletter. Choć trailer sugeruje perspektywę pierwszoosobową, szczegóły rozgrywki pozostają nieznane. Nowa produkcja Battlestate Games ma łączyć klimat postapokaliptyczny z zaawansowaną technologią i eksploracją kosmosu, a drobne wskazówki sugerują rosyjskie akcenty w strojach kosmicznych.

GramTV przedstawia:

Premiera COR3 nie została jeszcze ujawniona. Studio zapowiada równolegle dalsze rozwinięcie Escape from Tarkov, w tym nowe mapy, mechaniki, a także nadchodzący crossover z parodią Escape from Duckov. Wygląda na to, że Battlestate Games szykuje się do intensywnego roku 2026, rozwijając zarówno istniejący hit, jak i zupełnie nową markę.

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




