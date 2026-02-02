Mroczny, futurystyczny świat science fiction. Twórcy Escape from Tarkov ujawniają nową grę

Twórca Escape from Tarkov, Nikita Buyanov, ujawnił pierwsze materiały dotyczące swojej nowej gry COR3, która wprowadza graczy w mroczny, futurystyczny świat science fiction. Przypomnijmy, że Escape from Tarkov, wydane w pełnej wersji dopiero w 2025 roku po ponad dekadzie rozwoju, zdobyło ogromną popularność dzięki intensywnemu trybowi rozgrywki i unikalnemu systemowi ekstrakcji. Buyanov, będący współzałożycielem studia Battlestate Games i wieloletnim dyrektorem gry, odpowiadał także za dużą część muzyki w grze. Teraz twórca daje fanom wgląd w swój kolejny projekt.

Pierwsze szczegóły dotyczące COR3

Trailer COR3 przedstawia żołnierza przemierzającego zrujnowane miasto, które stopniowo odsłania monumentalną cywilizację na Marsie. W przestrzeni kosmicznej widać wraki statków i unoszące się ciała astronautów, a ocalała stacja kosmiczna pełni funkcję punktu obserwacyjnego po tajemniczej katastrofie. Akcja gry ma miejsce w roku 2251, a w centrum fabuły stoi organizacja The Core, która po globalnej katastrofie skupia się na odbudowie ludzkości i jednoczeniu państw świata.