HBO Max już za chwilę z wielkim kinowym hitem. Do oferty powróci uwielbiany przez widzów film science fiction

Serwis streamingowy ujawnił pełną listę filmów i seriali, które pojawią się w ofercie do końca listopada. W najbliższych dwóch tygodniach subskrybenci HBO Max otrzymają dostęp do wielu znanych i lubianych hitów, takich jak Pan i władca: Na krańcu świata, Wyścig z czasem, Urodzeni mordercy, Bliżej, Rodzaje życzliwości, Le Mans '66, Kształt wody oraz Alita Battle Angel, czyli jeden z najlepszych filmów science fiction ostatnich lat. Gwiazdą listopadowej oferty jest Obecność 4: Ostatnie namaszczenie, które miało swoją premierę na początku września. Film stał się wielkim kinowym przebojem, który zarobił aż 494,5 mln dolarów na całym świecie. Poniżej znajdziecie pełną listę premier.

HBO Max – oferta na drugą połowę listopada 2025

Seriale i programy:

Pora na przygodę: Fionna i Cake II (Adventure Time: Fiona & Cake) - Kiedy Fionna i Cake stają w obliczu potężnego nowego wroga, zwracają się o pomoc do byłego Króla Lodu, Simona Petrikova.

- Kiedy Fionna i Cake stają w obliczu potężnego nowego wroga, zwracają się o pomoc do byłego Króla Lodu, Simona Petrikova. Człowieku, to jest Floryda II (It's Florida, Man) - Serial komediowy przedstawia najdziwniejsze historie ze Słonecznego Stanu – odtworzone przez ulubionych aktorów Hollywood.

Filmy:

Królewskie święta (A Royal Christmas Holiday) - Książę, przebywający z misją w Nowym Jorku, poznaje ambitną dziennikarkę i odkrywa magię miłości w czasie Bożego Narodzenia.

(A Royal Christmas Holiday) - Książę, przebywający z misją w Nowym Jorku, poznaje ambitną dziennikarkę i odkrywa magię miłości w czasie Bożego Narodzenia. Światełko w tunelu (Ghistlight) - Pogrążony w żałobie budowlaniec dołącza do teatru, gdzie sceniczny dramat zaczyna odbijać się echem z jego własnym życiu.

(Ghistlight) - Pogrążony w żałobie budowlaniec dołącza do teatru, gdzie sceniczny dramat zaczyna odbijać się echem z jego własnym życiu. Moje słońce (My Sunshine) - Film opowiada historię dwójki młodych łyżwiarzy -Takuya i Sakury - którzy wspólnie trenują taniec na lodzie pod okiem Arakawy.

(My Sunshine) - Film opowiada historię dwójki młodych łyżwiarzy -Takuya i Sakury - którzy wspólnie trenują taniec na lodzie pod okiem Arakawy. Obecność 4: Ostatnie namaszczenie (Conjuring: Last Rites) - Ostatnia sprawa Warrenów zagraża ich rodzinie i córce Judy. Przerażający finał kultowej serii.

(Conjuring: Last Rites) - Ostatnia sprawa Warrenów zagraża ich rodzinie i córce Judy. Przerażający finał kultowej serii. Pan i władca: Na krańcu świata (Master and Commander: The Far Side of the World) - Podczas wojen napoleońskich grupa marynarzy wyrusza w podróż, by odkryć, jak wygląda życie po drugiej stronie świata.

(Master and Commander: The Far Side of the World) - Podczas wojen napoleońskich grupa marynarzy wyrusza w podróż, by odkryć, jak wygląda życie po drugiej stronie świata. 30 dni mroku (30 Dayd of Night) - Miasteczko na Alasce pogrąża się w ciemności na cały miesiąc, a jego mieszkańcy stają się celem krwiożerczych wampirów.

(30 Dayd of Night) - Miasteczko na Alasce pogrąża się w ciemności na cały miesiąc, a jego mieszkańcy stają się celem krwiożerczych wampirów. Wyścig z czasem (In Time) - W świecie, gdzie bogaci mogą żyć wiecznie, a biedni umierają młodo, Justin Timberlake łączy siły z Amandą Seyfried, by obalić system.

(In Time) - W świecie, gdzie bogaci mogą żyć wiecznie, a biedni umierają młodo, Justin Timberlake łączy siły z Amandą Seyfried, by obalić system. Urodzeni mordercy (Natural Born Killers) - Woody Harrelson i Juliette Lewis jako dwoje młodych, atrakcyjnych seryjnych morderców, którzy stają się ulubieńcami telewizji. Nagroda Specjalna Jury na MFF w Wenecji.

(Natural Born Killers) - Woody Harrelson i Juliette Lewis jako dwoje młodych, atrakcyjnych seryjnych morderców, którzy stają się ulubieńcami telewizji. Nagroda Specjalna Jury na MFF w Wenecji. Ilu miałaś facetów? (That;s your number?) - Anna Faris i Chris Evans w komedii o kobiecie, która postanawia odnaleźć prawdziwą miłość, szukając najlepszego „byłego” w swoim życiu.

(That;s your number?) - Anna Faris i Chris Evans w komedii o kobiecie, która postanawia odnaleźć prawdziwą miłość, szukając najlepszego „byłego” w swoim życiu. Kochanek królowej (A Royal Affair) - Zrealizowana z epickim rozmachem opowieść o romansie duńskiej królowej i nadwornego lekarza. Nominacja do Oscara i Złotego Globu w kategorii „najlepszy film zagraniczny”.

(A Royal Affair) - Zrealizowana z epickim rozmachem opowieść o romansie duńskiej królowej i nadwornego lekarza. Nominacja do Oscara i Złotego Globu w kategorii „najlepszy film zagraniczny”. Eddie zwany Orłem (Eddie the Eagle) - Historia Michaela „Eddiego” Edwardsa - nieoczywistego, lecz odważnego brytyjskiego skoczka narciarskiego.

(Eddie the Eagle) - Historia Michaela „Eddiego” Edwardsa - nieoczywistego, lecz odważnego brytyjskiego skoczka narciarskiego. Dom w Portugalii (The Portuguese House) - Zniknięcie żony całkowicie załamuje Fernanda. Bez celu przyjmuje tożsamość innego mężczyzny i zostaje ogrodnikiem na portugalskiej posiadłości.

(The Portuguese House) - Zniknięcie żony całkowicie załamuje Fernanda. Bez celu przyjmuje tożsamość innego mężczyzny i zostaje ogrodnikiem na portugalskiej posiadłości. Dziewczyny jak złoto (Two Women) - Violette i Florence, sąsiadki zmagające się z trudami macierzyństwa i depresją, próbują odnaleźć siebie w świecie, który nie daje im satysfakcji.

(Two Women) - Violette i Florence, sąsiadki zmagające się z trudami macierzyństwa i depresją, próbują odnaleźć siebie w świecie, który nie daje im satysfakcji. Kina i Yuk - Dwójka lisów przygotowuje się do roli rodziców po raz pierwszy - w świecie, gdzie kryzys klimatyczny zmienia zasady życia dla wszystkich.

- Dwójka lisów przygotowuje się do roli rodziców po raz pierwszy - w świecie, gdzie kryzys klimatyczny zmienia zasady życia dla wszystkich. Władcy świata (The Special Relationship) - Oparty na faktach dramat telewizyjny produkcji HBO i BBC, odsłaniający kulisy relacji między byłym premierem Wielkiej Brytanii Tonym Blairem a eksprezydentem USA Billem Clintonem.

(The Special Relationship) - Oparty na faktach dramat telewizyjny produkcji HBO i BBC, odsłaniający kulisy relacji między byłym premierem Wielkiej Brytanii Tonym Blairem a eksprezydentem USA Billem Clintonem. Bliżej (Closer) - Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman oraz Clive Owen w rolach czworga trzydziestolatków, którzy szukają miłości.

(Closer) - Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman oraz Clive Owen w rolach czworga trzydziestolatków, którzy szukają miłości. Królewski świąteczny balet (A Royal Christmas Ballet) - Emerytowana baletnica zostaje zaangażowana, by przygotować świąteczne przedstawienie „Dziadka do orzechów”.

(A Royal Christmas Ballet) - Emerytowana baletnica zostaje zaangażowana, by przygotować świąteczne przedstawienie „Dziadka do orzechów”. Alita: Battle Angel - Christoph Waltz jako naukowiec, który postanawia pomóc kobiecie uwięzionej w ciele cyborga.

- Christoph Waltz jako naukowiec, który postanawia pomóc kobiecie uwięzionej w ciele cyborga. Czarny pies (Black Dog) - Pracując dla lokalnego patrolu, który ma oczyścić miasto z bezpańskich psów przed Igrzyskami Olimpijskimi, Lang nawiązuje niespodziewaną więź.

(Black Dog) - Pracując dla lokalnego patrolu, który ma oczyścić miasto z bezpańskich psów przed Igrzyskami Olimpijskimi, Lang nawiązuje niespodziewaną więź. Rodzaje życzliwości (Kinds of Kindness) - Czarny komediodramat wyreżyserowany przez Yorgosa Lanthimosa na podstawie scenariusza współtworzonego z Efthimisem Filippou.

(Kinds of Kindness) - Czarny komediodramat wyreżyserowany przez Yorgosa Lanthimosa na podstawie scenariusza współtworzonego z Efthimisem Filippou. Suche utonięcie (Drowning Dry) - Dwie siostry z rodzinami spotykają się w letnim domu rodziców. Weekend na wsi miał być spokojny… ale nie wszystko idzie zgodnie z planem.

(Drowning Dry) - Dwie siostry z rodzinami spotykają się w letnim domu rodziców. Weekend na wsi miał być spokojny… ale nie wszystko idzie zgodnie z planem. Le Mans '66 (Ford V Ferrari) - Amerykański projektant samochodów i brytyjski kierowca podejmują wyzwanie stworzenia samochodu wyścigowego dla Forda i pokonania ekipy Ferrari w 24-godzinnym wyścigu Le Mans we Francji.

(Ford V Ferrari) - Amerykański projektant samochodów i brytyjski kierowca podejmują wyzwanie stworzenia samochodu wyścigowego dla Forda i pokonania ekipy Ferrari w 24-godzinnym wyścigu Le Mans we Francji. Sezon na słówka (Bee Season) - Richard Gere występuje w poruszającej opowieści o ojcu, który obsesyjnie trenuje swoją utalentowaną córkę do udziału w konkursie.

(Bee Season) - Richard Gere występuje w poruszającej opowieści o ojcu, który obsesyjnie trenuje swoją utalentowaną córkę do udziału w konkursie. Kształt wody (Shape of Water) - Sprzątaczka pracująca w tajnym rządowym laboratorium zaprzyjaźnia się z wodnym stworzeniem nie z tego świata, które jest tam przetrzymywane wbrew swojej woli. Guillermo del Toro za kamerą i deszcz nagród.

Dokumenty:

Myśli i modlitwy (Thoughts & Prayers) - Dokument zagłębia się w złożoność przygotowań na wypadek strzelanin, od symulacji w grach wideo po szkolne ćwiczenia.

Listopadowe nowości w serwisie HBO Max dzień po dniu (16 – 30 listopada)

19 listopada