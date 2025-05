Harry Potter: Quidditch Champions za 25,80 zł w Nintendo eShop

W sklepie Nintendo eShop pojawiła się promocja na grę Harry Potter: Quidditch Champions. Produkcję osadzoną w kultowym świecie znanym z książek J.K. Rowling można teraz nabyć aż 80 procent taniej, w rekordowo niskiej cenie.

Harry Potter: Quidditch Champions – oferta w Nintendo eShop

Harry Potter: Quidditch Champions kosztuje obecnie tylko 25,80 zł. Obniżka obowiązuje wyłącznie na wersję na konsolę Nintendo Switch i potrwa do 1 czerwca 2025 roku. To najniższa cena w historii tego tytułu. Jest to sportowa gra multiplayer, w której wcielamy się w zawodników popularnej fikcyjnej dyscypliny ze świata czarodziejów – quidditcha. Tytuł pozwala grać samodzielnie lub rywalizować online z innymi graczami. Na ten moment produkcja nie jest jeszcze dostępna na innych platformach. W naszej recenzji produkcja otrzymała notę 6 na 10.