Recenzja Harry Potter: Quidditch Champions - nostalgia to nie wszystko?

Po wielu latach próśb ze strony graczy dostaliśmy Harry Potter: Quidditch Champions. Grę, która ma być niejako duchowym spadkobiercą poprzedniego tytułu, ale ma również dodać coś od siebie. A że gra w przypadku oferty PlayStation Plus wychodzi „za darmo”, to warto spróbować… i nie ukrywam, że mam trochę mieszane uczucia co do efektu końcowego.

Niby to samo, ale jednak inaczej

Tak naprawdę zasady co do Quidditcha są fanom Harrego Pottera dobrze znane:

Ścigający mają na celu zdobywać punkty za pomocą Kafla.

Obrońcy mają na celu bronić trzech obręczy służących za bramki.

Pałkarze mają za pomocą tłuczków przeszkadzać Ścigającym, Obrońcom oraz Szukającym.

Szukający mają za zadanie znaleźć i złapać Złoty Znicz – taką małą złotą kulkę ze skrzydełkami.

Na razie wszystko się zgadza, ale tutaj twórcy postanowili trochę nagiąć zasady tak, aby mecze same w sobie nie trwały za długo. Najważniejszą zmianą jest bowiem to, że złapanie Złotego Znicza nie kończy meczu oraz nie daje tradycyjnych 150 punktów (które wcale nie muszą przesądzić o wygranej). W tym przypadku możemy zdobyć zaledwie 30 punktów, a cały mecz kończy się, gdy jedna z drużyn zdobędzie 100 lub więcej punktów… ewentualnie jeśli skończy się czas spotkania.

I prawdę mówiąc to z jednej strony rozumiem te zmiany pod względem tego, że granie w Quidditch Champions sieciowo mogłoby doprowadzić do sytuacji, w których mecze trwałyby zdecydowanie za długo. Pamiętacie tę historię o najdłuższym meczu w Quidditcha, który trwał sześć miesięcy?

Jednakże co jak co – zasady to zasady. Nie żebym był jakimś wielkim ultrasem Harrego Pottera (kiedyś co prawda czytałem praktycznie wszystkie książki od deski do deski, ale dziś człowiek z tego wyrósł), ale jeśli miałbym wskazać jeden element, który podobał mi się w nim najbardziej to właśnie Quidditch i jego dość zaskakujące zasady. Co prawda można byłoby nadal grę ograniczyć do jakiegoś pułapu rozegranych minut niczym w EA Sports FC, ale mam wrażenie, że twórcy trochę na siłę chcieli ten cały proces przyspieszyć.

W ostatecznym rozrachunku bywają takie spotkania, w których zanim się rozpędzimy, to już właściwie kończymy zawody. Jest to tym bardziej uciążliwe w trybie kampanii, gdzie jeśli dobrze sobie przemyślimy strategię, to koniec końców całość przebiega błyskawicznie. Jedynym minusem później jest to, że żeby odblokować Mistrzostwa Świata oraz 16 drużyn narodowych trzeba jedne z zawodów przejść na poziomie zaawansowanym… co jest dość niespotykanym rozwiązaniem jeśli chodzi o postępy. Bo o ile rozumiem konieczność odblokowywania pewnymi wyzwaniami kultowych drużyn takich jak Bułgaria, to sama możliwość rozegrania turnieju oraz późniejszego używania ich w innych trybach zabawy będąca za trudniejszym poziomem zabawy jest trochę dziwna. Zwłaszcza, że format chociażby zawodów związanych z Turniejem Trójmagicznym jest powiedzmy sobie szczerze bez sensu biorąc pod uwagę trzy drużyny i konieczność rozgrywania zawodów grupowych, a później finału pomiędzy dwiema szkołami. To już można było w tym miejscu zrobić zawody między większą liczbą szkół magicznych albo wprowadzić tam na siłę Hufflepuff i Cedrica Diggoriego. Tak trochę idąc w stronę Czary Ognia.

Więcej dynamiki, ruchu oraz możliwości

W odróżnieniu od Mistrzostw Świata w Quidditchu, które odbywały się trochę w stylu „fify” na jednej płaszczyźnie Quidditch Champions oferuje poruszanie się w pełnym 3D i to niewątpliwie jest duży plus. Tym bardziej, że samo sterowanie jest w miarę łatwe do opanowania, a jeśli graliście w gry z samolotami w roli głównej, to i latanie na miotle opanujecie bez problemów. Tym bardziej, że wstęp do gry odbywający się na farmie Wesleyów to bardzo rozszerzony samouczek, który pozwala sprawdzić różne role i podstawy ich działania w praktyce.

Tutaj jednak jest jeden minus, który chyba najbardziej objawia się podczas grania samemu. O ile opcja przełączania się między różnymi rolami działa całkiem sprawnie, to domyślnie o wiele lepiej jest grać w takich przypadkach czy to Ścigającymi, czy to Szukającym. To oni bowiem zdobywają główne punkty, gdzie Pałkarze obok strącania przeciwników Tłuczkami mają za zadanie tworzyć ścieżki przyspieszenia, a Obrońcy… wiecie – laga na najlepiej punktującego i bujanie się z lewej na prawą, aby ktoś tego Kafla nie wbił do bramki.

Ten schemat o wiele lepiej sprawdza się w trakcie rozgrywki sieciowej, w której w sytuacji 3 na 3 możemy się specjalizować w konkretnych zadaniach i współpracować. I nawet fakt, że po jednej ze stron możemy mieć trzech graczy i trzech zawodników SI sprawia, że nie ma sytuacji, w której ktoś musi grać na bramce, a inni bawią się dobrze w akcji. Każdy gracz obok Ścigającego ma również dodatkową rolę w tej zabawie, więc jeśli kompletnie nie idzie nam np. jako Pałkarz, to możemy zostać przy byciu Ścigającym.