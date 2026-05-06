33 lata temu niedoceniony serial science fiction zakończył się wielkim zwrotem akcji. Fani nigdy nie otrzymali odpowiedzi

Serial doczekał się pięciu sezonów i zakończył się po 97 odcinkach. Ostatni epizod oryginalnej wersji, zatytułowany „Mirror Image”, zadebiutował 5 maja 1993 roku. Minęły więc 33 lata od emisji finału, który do dziś pozostaje jednym z najbardziej kontrowersyjnych finałów w historii telewizyjnego science fiction.

W latach dziewięćdziesiątych serialowe science fiction przeżywała prawdziwy renesans. Jednym z seriali, które najmocniej zapisały się w pamięci widzów, był Zagubiony w czasie. Produkcja z Scottem Bakulą w roli doktora Sama Becketta opowiadała historię naukowca zagubionego w czasie, który w każdym odcinku trafiał do życia innej osoby, próbując naprawić jej los. Towarzyszył mu wyłącznie hologram najlepszego przyjaciela, Ala Calavicciego, granego przez Deana Stockwella.

W ostatnim odcinku Sam Beckett trafia do tajemniczego baru. Po raz pierwszy od dawna, zamiast twarzy osoby, w którą się „wcielił”, widzi w lustrze samego siebie. Już ten moment wywrócił dotychczasowe zasady serialu do góry nogami i zasugerował widzom, że bohater znalazł się w miejscu wykraczającym poza znaną rzeczywistość.

W trakcie rozmowy z barmanem o imieniu Al, który nosi to samo imię co holograficzny towarzysz Sama, serial zaczął poruszać bardziej metafizyczne i filozoficzne wątki. Przez lata wielu fanów interpretowało ten odcinek jako pobyt bohatera w czyśćcu, niebie lub rozmowę z samym Bogiem, choć twórcy nigdy nie potwierdzili żadnej z tych teorii.

Kulminacja finału przyniosła jedną z najważniejszych decyzji Sama Becketta. Bohater postanowił nie wracać do własnego życia, lecz cofnąć się do lat sześćdziesiątych, by odmienić los Ala. Sam odwiedza Beth Calavicci i przekonuje ją, by nie wychodziła ponownie za mąż oraz zaczekała na powrót Ala z wojny. Wcześniej sam Al miał okazję dokonać takiej zmiany, ale zrezygnował z obawy przed konsekwencjami dla całej osi czasu.

Końcowe plansze tekstowe ujawniły, że Beth i Al ostatecznie pozostali razem, doczekali się czterech córek i zbliżali się do 39. rocznicy ślubu. Ostatnia informacja była jednak dla widzów prawdziwym ciosem. Twórcy ujawnili bowiem, że Sam Beckett „nigdy nie wrócił do domu”.

Takie zakończenie wynikało z niepewnej sytuacji produkcji. W chwili realizacji finału nie było jeszcze wiadomo, czy serial otrzyma kolejny sezon. Gdy ostatecznie zdecydowano o anulowaniu produkcji, widzowie zostali bez wyraźnego domknięcia historii głównego bohatera.

Przez lata pojawiały się jednak informacje, że przygotowano również alternatywne zakończenia. W 2019 roku do sieci trafiły materiały z niewykorzystanej wersji finału. Pokazywała ona starszych Beth i Ala, a sam Al rozważał podróż w czasie, by odnaleźć i uratować Sama. Taki kierunek miał otwierać drogę do szóstego sezonu.