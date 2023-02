Harmony: The Fall of Reverie – zapowiedź nowej gry od twórców Vampyr i Life is Strange

DONTNOD Entertainment to studio, które ma w swoim portfolio kilka naprawdę udanych produkcji. W głównej mierze ekipę możecie kojarzyć za sprawą pierwszego Life is Strange oraz gry Vampyr. Twórcy z francuskiego studia zaprezentowali swój najnowszy tytuł. Poznajcie przepiękne Harmony: The Fall of Reverie.

W Harmony: The Fall of Reverie nie zabraknie znaczących wyborów

Harmony: The Fall of Reverie na pierwszym trailerze zachwyca oprawą w stylu anime. Twórcy obiecują grę, w której pierwsze skrzypce odgrywać będzie narracja, a w trakcie przygody podejmiemy wiele znaczących wyborów, które bezpośrednio wpłyną na rozgrywkę.



Przygotowana przez twórców historia opowie losy Polly. Kobieta powraca do swojego rodzinnego miasta po wielu latach spędzonych za granicą. Bohaterka pragnie odnaleźć swoją zaginioną matkę. Szybko zauważa jednak, że miejscowość, w której się wychowała, drastycznie się zmieniła. Wszystko za sprawą bezwzględnej korporacji o nazwie MK. Polly posiada jednak cenny dar, który pomoże jej w wykonaniu zadania.



Niestety nie poznaliśmy dokładnej daty premiery Harmony: The Fall of Reverie. Wiemy jednak, że gra zadebiutuje na rynku w czerwcu 2023 roku. Tytuł będzie dostępny na PC oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series S/X i Nintendo Switch.