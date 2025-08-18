Halsey świętuje 10-lecie albumu "Badlands”. Artystka teasuje nowe wideo do "Drive” i "Gasoline”

Halsey ogłosiła wyjątkowy projekt z okazji 10. rocznicy wydania swojego debiutanckiego albumu “Badlands”. Artystka przygotowała specjalne, podwójne wideo do utworów “Drive” oraz “Gasoline”.

Album “Badlands” ukazał się pod koniec sierpnia 2015 roku i szybko zdobył uznanie dzięki charakterystycznemu, prowokacyjnemu brzmieniu pop oraz narracyjnym teledyskom budującym spójną opowieść. Ostatnim klipem z tej ery był “New Americana”, który kończył pierwotny cykl wideo i jednocześnie zapowiadał kontynuację w postaci “Drive”. Ten klip nigdy jednak nie powstał... aż do teraz. Halsey celebruje debiutancki album Jak zapowiada teaser (zobaczycie go na dole newsa), nowa podwójna produkcja ma podjąć historię dokładnie dziesięć lat po wydarzeniach z oryginalnych teledysków “Badlands”. Co więcej, Halsey ponownie połączy siły z aktorem Tylerem Poseyem, który wystąpił u jej boku w klipie do “Colors” z 2015 roku. Dokładna data premiery wideoklipów nie została jeszcze ujawniona.

Równocześnie 29 sierpnia ukaże się jubileuszowa edycja albumu “Badlands Decade Edition Anthology”. Wydanie będzie zawierać nie tylko oryginalny materiał, ale także zestaw alternatywnych wersji w tym orkiestrowych, demo i stripped. Od czasu “Badlands”, Halsey wydała cztery kolejne albumy, z których najnowszy “The Great Impersonator” z 2024 zebrał entuzjastyczne recenzje. Krytycy NME nazwali go najbardziej szczerym albumem w karierze artystki i umieszczając go w zestawieniu 50 najlepszych płyt 2024 roku. Utwór “Lonely Is The Muse” trafił także do listy 50 najlepszych piosenek roku.

GramTV przedstawia:

Dla fanów Halsey to nie tylko powrót do ulubionych utworów, ale też okazja do spojrzenia na rozwój artystki przez ostatnią dekadę. Jak wspomniałem, od czasu premiery “Badlands” wydała ona cztery kolejne płyty, a każda z nich poszerzała jej muzyczne horyzonty i udowadniała, że artystka nie boi się eksperymentów. “Manic” pokazał jej wszechstronność stylistyczną, “If I Can’t Have Love, I Want Power” zachwyciło rozmachem i odważnym podejściem do rockowej estetyki, a jej najnowszy album “The Great Impersonator” z 2024 roku został uznany przez krytyków za najbardziej szczery i osobisty w jej dorobku. Zapowiedziane teledyski mają więc podwójne znaczenie. Z jednej strony zamykają rozdział, który przez lata pozostawał otwarty, a z drugiej stanowią symboliczny most między przeszłością, a teraźniejszością. “Badlands” to album, który wprowadził Halsey na światowe sceny i dał początek jej błyskotliwej karierze, więc zasługuje na dobre upamiętnienie.