Halo z pełnym zwiastunem 2. sezonu. Master Chief ma kolejną misję ratowania świata

Master Chief John-117 prowadzi swój zespół elitarnych Spartan przeciwko zagrożeniu ze strony obcym, znanym jako Przymierze. W obliczu szokującego wydarzenia na opuszczonej planecie John nie może pozbyć się wrażenia, że ​​jego wojna wkrótce się zmieni i ryzykuje wszystko, aby udowodnić to, w co nikt inny nie uwierzy – że Przymierze przygotowuje się do ataku na największą twierdzę ludzkości. Gdy galaktyka jest na krawędzi, John wyrusza w podróż, aby znaleźć klucz do zbawienia swojej rasy lub jej wyginięcia, którym okazuje się tajemnicze Halo.

Producentem i nowym showrunnerem drugiego sezonu Halo jest David Wiener. Producentami są także Steven Spielberg, Darryl Frank i Justin Falvey z Amblin Television. Producentami wykonawczymi zostali Kiki Wolfkill z Xbox i 343 Industries wraz z Otto Bathurstem i Tobym Leslie z One Big Picture oraz Gianem Paolo Varanim.