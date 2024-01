SkyShowtime na luty. Dwa kinowe hity i oczekiwany serial w ofercie

Do oferty SkyShowtime zmierzają dwa hity prosto z kin. Użytkownicy platformy będą mieli okazję obejrzeć je już w lutym, podobnie jak oczekiwaną serialową nowość. Jeszcze w pierwszej połowie przyszłego miesiąca w serwisie pojawią się Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One, a także Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany chaos. Świetnie prezentuje się także oferta seriali, na czele z drugim sezonem Halo, który pojawi się w Polsce bez opóźnień względem amerykańskiej premiery, a także The Women in the Wall oraz Ted. Pełną listę premier wraz z opisami znajdziecie poniżej.

The Lovers to historia miłosna dwójki ludzi, którzy pozornie wydają się kompletnie do siebie nie pasować. A może jednak jest zupełnie na odwrót i są dla siebie stworzeni? Janet (Roisin Gallagher) to wulgarna i przezabawna pracownica supermarketu w Belfaście, która sprawia wrażenie, jakby nie dbała zupełnie o nic – włączając w to własne życie. Seamus (Johnny Flynn), elegancki dziennikarz polityczny, prowadzi w Londynie pozornie idealne życie u boku swojej dziewczyny celebrytki. Kiedy więc Seamus wpada do świata Janet (dosłownie – przez płot, prosto do ogródka), natychmiast dochodzi do awantury. Coś ich jednak do siebie przyciąga i wkrótce staje się jasne, że zaczynają się w sobie zakochiwać.

The Lovers - pierwsze dwa odcinki od 9 lutego (kolejne co tydzień)

The Curse - odcinki 6-10 od 16 lutego

Bohaterzy serialu The Curse, nowożeńcy Whitney i Asher Siegel, próbują przekonać do swojego stylu życia i wizji ekologicznego budownictwa mieszkańców miasteczka Española w Nowym Meksyku. Ich plany krzyżuje jednak Dougie – ekscentryczny producent telewizyjny, który widzi w ich historii świetny temat na reality show. Kiedy para zaczyna podejmować wątpliwe etycznie decyzje, ich konsekwencje szybko odbijają się na ich związku. Główne role grają: Emma Stone (La La Land, The Favourite), Nathan Fielder (The Rehearsal) i Benny Safdie (Oppenheimer). Gościnnie na ekranie pojawiają się nominowany do Oscara® Barkhad Abdi, nominowany do Emmy® Corbin Bernsen oraz Constance Shulman.

The Women in the Wall - pierwsze dwa odcinki od 19 lutego (kolejne co tydzień)

Serial The Woman in the Wall opowiada o jednym z najbardziej szokujących skandali w historii Irlandii, dotyczącym nieludzkich azyli prowadzonych przez siostry Magdalenki. Lorna Brady (Ruth Wilson) to kobieta z fikcyjnego miasteczka Kilkinure, która pewnego ranka po przebudzeniu znajduje w swoim domu zwłoki. Od czasu pobytu w klasztorze Kilkinure Lorna cierpi na ekstremalne napady lunatykowania, dlatego teraz z przerażeniem próbuje odpowiedzieć sobie na pytania: kim jest martwa kobieta i czy ona sama może być odpowiedzialna za jej śmierć?

Ted - pierwsze trzy odcinki od 22 lutego (kolejne co tydzień)

Seth MacFarlane (twórca serialu Family Guy) zaprasza na prequel filmowych hitów o pluszowym misiu, który ożywa w wyniku dziecięcego życzenia. Ted to bawiący do łez serial z przymrużeniem oka, który opowiada o perypetiach dorastającego Johna Benneta i jego najlepszego kumpla, pyskatego misia Teda. Akcja serialu osadzona jest w latach 90., kiedy chwila największej sławy Teda właśnie przeminęła. Teraz Ted zostaje zmuszony do chodzenia do liceum wraz z Johnem, gdzie w oparach ściąganych buchów wspólnie doświadczają wzlotów i upadków nastoletniego życia.

Heist 88 - 22 lutego

Jeremy Horne (Courtney B. Vance) to geniusz, który ma wrodzoną zdolność przekonywania innych do wykonania każdego zadania. Przed pójściem do więzienia Horne postanawia zrobić jeszcze jeden skok. Rekrutuje czwórkę młodych pracowników banku, żeby z ich pomocą ukraść niemal 80 milionów dolarów podczas bezczelnie śmiałego ataku na państwowy system finansowy.