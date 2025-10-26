Dlaczego w Halo: Campaign Evolved zabraknie trybów PvP? Jest odpowiedź twórców

Sieciowy tryb współpracy ma być natomiast w pełni dopracowany i „zbliżyć ludzi do siebie”

W tym tygodniu otrzymaliśmy zapowiedź Halo: Campaign Evolved, czyli unowocześnionej wersji kampanii Halo: Combat Evolved. Zgodnie z przekazanymi informacjami wspomniana produkcja zaoferuje sieciowy tryb współpracy dla maksymalnie 4 osób, ale – jak wskazuje sam tytuł – zabraknie w niej rywalizacyjnego multiplayera. Jeden z twórców ujawnił, dlaczego w Halo: Campaign Evolved nie znajdziemy opcji rozgrywki PvP.

W Halo: Campaign Evolved zabraknie rywalizacji w trybie multiplayer, bo twórcy nie chcą „zastępować” oryginału

Damon Conn – producent wykonawczy – udzielił wywiadu redakcji Windows Central, w którego trakcie poruszona została kwestia braku rywalizacyjnego trybu multiplayer w Halo: Campaign Evolved. Deweloper poinformował, że brak trybów PvP we wspomnianej produkcji to świadoma decyzja Halo Studios. Conn wyjaśnia, że twórcy nie chcieli „zastępować” oryginału.