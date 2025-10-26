Zaloguj się lub Zarejestruj

Dlaczego w Halo: Campaign Evolved zabraknie trybów PvP? Jest odpowiedź twórców

Mikołaj Ciesielski
2025/10/26 12:30
Sieciowy tryb współpracy ma być natomiast w pełni dopracowany i „zbliżyć ludzi do siebie”

W tym tygodniu otrzymaliśmy zapowiedź Halo: Campaign Evolved, czyli unowocześnionej wersji kampanii Halo: Combat Evolved. Zgodnie z przekazanymi informacjami wspomniana produkcja zaoferuje sieciowy tryb współpracy dla maksymalnie 4 osób, ale – jak wskazuje sam tytuł – zabraknie w niej rywalizacyjnego multiplayera. Jeden z twórców ujawnił, dlaczego w Halo: Campaign Evolved nie znajdziemy opcji rozgrywki PvP.

Halo: Campaign Evolved
Halo: Campaign Evolved

W Halo: Campaign Evolved zabraknie rywalizacji w trybie multiplayer, bo twórcy nie chcą „zastępować” oryginału

Damon Conn – producent wykonawczy – udzielił wywiadu redakcji Windows Central, w którego trakcie poruszona została kwestia braku rywalizacyjnego trybu multiplayer w Halo: Campaign Evolved. Deweloper poinformował, że brak trybów PvP we wspomnianej produkcji to świadoma decyzja Halo Studios. Conn wyjaśnia, że twórcy nie chcieli „zastępować” oryginału.

Nie próbujemy zastąpić arcydzieła, jakim jest oryginał. Staramy się po prostu stworzyć coś, co będzie mu dorównywać, wykorzystując nowe narzędzia i nową energię, aby nieco odświeżyć niektóre elementy, ale jednocześnie szanując dziedzictwo – powiedział Conn.

Producent wykonawczy Halo: Campaign Evolved dodał również, że twórcom zależy na dopracowaniu sieciowego trybu współpracy dla 4 osób. Conn dodaje, że zespół włożył w to wiele wysiłku. Deweloper wierzy również, że odświeżona wersja kampanii Halo: Combat Evolved „zbliży ludzi do siebie”.

Na koniec przypomnijmy, że Halo: Campaign Evolved zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami gra ma zadebiutować na wymienionych platformach w 2026 roku. Nie ujawniono jednak dokładnej daty premiery.

Źródło:https://www.pushsquare.com/news/2025/10/halo-ps5-is-great-but-why-doesnt-it-have-competitive-multiplayer

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 12:42

Brzmi idiotycznie. Jasne, Halo 1 zrobiło furorę jako FPS dla jednego gracza. Ale Halo jako marka zrobiło furorę jako gra multiplayer. Trochę jak Call of Duty. 

Także wydaje mi się że to jest błąd. 




