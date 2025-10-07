Halloween w Call of Duty z Predatorem. The Haunting 2025 startuje już 9 października

W najnowszym wpisie na oficjalnym blogu Call of Duty ujawniono pierwsze szczegóły tegorocznej edycji The Haunting. Wydarzenie wystartuje już 9 października, wraz z szóstym sezonem Black Ops 6 i Call of Duty: Warzone. Jak podaje Activision, nad projektem pracowały wszystkie partnerskie studia serii.

The Haunting 2025 – Predator wkracza do Call of Duty

Na oficjalnym profilu marki pojawiła się grafika promująca The Haunting 2025, który potwierdza obecność Predatora. Co ciekawe, niedługo po publikacji grafiki zespół Call of Duty odpowiedział na post sprzed roku, w którym fani prosili o dodanie tej kultowej postaci. Może to sugerować, że pomysł był rozważany od dłuższego czasu.

