Halloween w Call of Duty z Predatorem. The Haunting 2025 startuje już 9 października

Activision ujawnia pierwsze szczegóły tegorocznego The Haunting.
W najnowszym wpisie na oficjalnym blogu Call of Duty ujawniono pierwsze szczegóły tegorocznej edycji The Haunting. Wydarzenie wystartuje już 9 października, wraz z szóstym sezonem Black Ops 6 i Call of Duty: Warzone. Jak podaje Activision, nad projektem pracowały wszystkie partnerskie studia serii.
The Haunting 2025 – Predator wkracza do Call of Duty
Na oficjalnym profilu marki pojawiła się grafika promująca The Haunting 2025, który potwierdza obecność Predatora. Co ciekawe, niedługo po publikacji grafiki zespół Call of Duty odpowiedział na post sprzed roku, w którym fani prosili o dodanie tej kultowej postaci. Może to sugerować, że pomysł był rozważany od dłuższego czasu.
W 2024 roku wydarzenie Halloweenowe przyniosło tryby takie jak Zombie Royale i Hordepoint, a także specjalne warianty map i nagrody inspirowane horrorami. Można więc spodziewać się, że tegoroczne The Haunting zaoferuje podobną zawartość – z nowymi wyzwaniami, trybami i motywem Predatora w roli głównej.
The Haunting 2025 rozpocznie się 9 października, czyli tuż po zakończeniu bety Black Ops 7 (nie odbyła się ona oczywiście bez udziału oszustów). Wydarzenie potrwa kilka tygodni i wprowadzi halloweenowy klimat do Warzone oraz Black Ops 6. Activision zapowiada „zabawną i mroczną” zawartość przygotowaną przez wszystkie studia serii.
Fani Call of Duty czekają teraz na zwiastun i potwierdzenie zawartości wydarzenia, które ma być jedną z największych atrakcji tegorocznego sezonu.
