Half-Life 3 jako „ostatni rozdział” serii. Trzecia część ma zamknąć cykl

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że Half-Life 3 nie tylko jest w produkcji, ale i grywalny od początku do końca . Najnowsze, nieoficjalne doniesienia sugerują, że Valve podchodzi do tego projektu w sposób szczególny. Half-Life 3 ma być bowiem projektowany jako „ostatni rozdział” całej serii.

Zgodnie z wieściami przekazanymi przez informatora DanielaRPK (via Insider Gaming ), Valve ma rozwijać Half-Life 3 jako „ostatni rozdział” serii. Nie jest jednak jasne, czy oznaczałoby to koniec tylko dla głównych odsłon fabularnych, czy również dla ewentualnych przyszłych spin-offów.

Należy wspomnieć, że Valve wciąż nie potwierdziło oficjalnie prac nad Half-Life 3. Premiera poprzedniej części, Half-Life 2, miała miejsce ponad dwie dekady temu. Można by spekulować, choć są to jedynie przypuszczenia, że deweloperzy chcą uniknąć kolejnego dwudziestoletniego oczekiwania na następną część, co mogłoby uzasadniać chęć zakończenia sagi.

Jak wspominaliśmy powyżej, Half-Life 3 ma być już intensywne testowane. Według jednego z aktorów, który jest prawdopodobnie zaangażowany w projekt: „Obecnie trwa optymalizacja, dopracowywanie szczegółów i prawdopodobnie są już zablokowani treściowo lub mechanicznie”. Zainteresowanym nie pozostaje nic innego, jak oczekiwać na oficjalne wieści ze strony Valve.