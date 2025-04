Halestorm wkracza w mroczniejsze klimaty. Utwór „Darkness Always Wins” zapowiada nowy album

Zespół Halestorm wchodzi w 2025 rok z zupełnie nową energią i to znacznie mroczniejszą niż dotychczas. Zespół prezentuje nowy singiel “Darkness Always Wins”.

Lzzy Hale tak komentuje znaczenie utworu:

Darkness Always Wins to nie jest pieśń nadziei ani rozpaczy. To rzeczywistość. Historia, która się powtarza. Zło przeważa, a dobrzy odchodzą jako pierwsi. Nie jesteśmy jednak skazani na porażkę, dopóki trwamy i podtrzymujemy nasze ognie. Być może nie wygramy tej wojny za naszego życia, ale naszą misją jest przekazać pochodnię dalej, by ci, którzy przyjdą po nas, mieli czym walczyć.

Chociaż szczegóły nowego albumu są jeszcze owiane tajemnicą, wiadomo już, że ukaże się nakładem Atlantic Records, a za produkcję singla „Darkness Always Wins” odpowiada uznany producent Dave Cobb. Zespół przygotowuje się też do intensywnego roku koncertowego. W planach są między innymi europejska trasa u boku Iron Maiden, udział w hołdzie „Back to the Beginning” dla Ozzy’ego i Black Sabbath oraz Amerykańska trasa z Volbeat.