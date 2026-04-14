Hakerzy chcieli zaszkodzić Rockstarowi. Zrobili Take-Two przysługę

Trudno dopatrzeć się tutaj więc jakichś kompromatów czy też tematów objętych najwyższymi klauzulami tajności. Wręcz przeciwnie – chociaż każda firma jak oka w głowie strzeże konkretnych wartości zarobionych pieniędzy, to ich ujawnienie okazało się dla inwestorów ogromną zachętą. I to ogromną na tyle, że w zaledwie jeden dzień wartość Take-Two zwiększyła się o miliard dolarów! Podczas wtorkowego otwarcia firma zaczynała z poziomem 38,03 miliarda dolarów – wtedy jedną akcję wyceniano na 202,26 dolara. Tymczasem już o 11:45 czasu wschodniego cena jednostkowa wzrosła o 2,63%, czyli do poziomu 206,66 dolara. To wystarczyło, by doliczyć +1 miliard do całkowitej wartości T2.

Z jednej strony to nadal mniej niż 264,79 dolarów, które odnotowano w trakcie ostatniego roku. Z drugiej zaś więcej niż lutowe 187,63 dolarów. Skąd ten wzrost? Cóż, nie ma co ukrywać, że inwestowanie to zabawa mocno ryzykowna. Tymczasem ujawnienie tak ogromnych zysków czerpanych z GTA Online i w mniejszym stopniu z Red Dead Online może dawać inwestorom pewność co do słuszności wpłacania pieniędzy.