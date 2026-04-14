Zaloguj się lub Zarejestruj

Hakerzy chcieli zaszkodzić Rockstarowi. Zrobili Take-Two przysługę

Maciej Petryszyn
2026/04/14 21:30
0
0

Hakerski atak, którego ofiarą padło Rockstar Games, odbił się w branży ogromnym echem. I nie ma tym oczywiście nic dziwnego.

Dziwić mogą natomiast następstwa całej sytuacji. Bo czy na byciu okradzionym można… zyskać?

Po wycieku w Rockstarze Take-Two… droższe o 1 miliard dolarów

W tym przypadku okazuje się, że i owszem. Ale po kolei – po tym, gdy hakerzy wykradli dane należące do Rockstara, wystosowali żądanie okupu. Skradzione pliki wyceniono na 200 tysięcy dolarów, niemniej gigant z Nowego Jorku nie miał zamiaru niczego płacić. To sprawiło, że złodzieje spełnili swoje groźby i udostępnili skradzione rzeczy w sieci. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, jak ogromne pieniądze Rockstar oraz Take-Two Interactive zarabiają na Grand Theft Auto i Red Dead Redemption oraz na ich sieciowych trybach. Szczególnie GTA Online jest w tym wypadku prawdziwą żyłą złota, generującą kosmiczne zyski.

GramTV przedstawia:

Trudno dopatrzeć się tutaj więc jakichś kompromatów czy też tematów objętych najwyższymi klauzulami tajności. Wręcz przeciwnie – chociaż każda firma jak oka w głowie strzeże konkretnych wartości zarobionych pieniędzy, to ich ujawnienie okazało się dla inwestorów ogromną zachętą. I to ogromną na tyle, że w zaledwie jeden dzień wartość Take-Two zwiększyła się o miliard dolarów! Podczas wtorkowego otwarcia firma zaczynała z poziomem 38,03 miliarda dolarów – wtedy jedną akcję wyceniano na 202,26 dolara. Tymczasem już o 11:45 czasu wschodniego cena jednostkowa wzrosła o 2,63%, czyli do poziomu 206,66 dolara. To wystarczyło, by doliczyć +1 miliard do całkowitej wartości T2.

Z jednej strony to nadal mniej niż 264,79 dolarów, które odnotowano w trakcie ostatniego roku. Z drugiej zaś więcej niż lutowe 187,63 dolarów. Skąd ten wzrost? Cóż, nie ma co ukrywać, że inwestowanie to zabawa mocno ryzykowna. Tymczasem ujawnienie tak ogromnych zysków czerpanych z GTA Online i w mniejszym stopniu z Red Dead Online może dawać inwestorom pewność co do słuszności wpłacania pieniędzy.

Źródło:https://insider-gaming.com/gta-leak-raises-take-two-interactive-stock-value-by-over-1-billion/

Tagi:

News
Take-Two
Rockstar
Rockstar Games
wyciek
hakerzy
haker
Take-Two Interactive
Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112