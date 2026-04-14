Hakerzy chcieli zaszkodzić Rockstarowi. Zrobili Take-Two przysługę

Dziwić mogą natomiast następstwa całej sytuacji. Bo czy na byciu okradzionym można… zyskać?
Po wycieku w Rockstarze Take-Two… droższe o 1 miliard dolarów
W tym przypadku okazuje się, że i owszem. Ale po kolei – po tym, gdy hakerzy wykradli dane należące do Rockstara, wystosowali żądanie okupu. Skradzione pliki wyceniono na 200 tysięcy dolarów, niemniej gigant z Nowego Jorku nie miał zamiaru niczego płacić. To sprawiło, że złodzieje spełnili swoje groźby i udostępnili skradzione rzeczy w sieci. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, jak ogromne pieniądze Rockstar oraz Take-Two Interactive zarabiają na Grand Theft Auto i Red Dead Redemption oraz na ich sieciowych trybach. Szczególnie GTA Online jest w tym wypadku prawdziwą żyłą złota, generującą kosmiczne zyski.
