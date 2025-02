Hades 2 z drugą, dużą aktualizacją. Bóg wojny, ulepszenia i nowości

Supergiant Games dzieli się aktualizacją zatytułowaną The Warsong.

Supergiant Games wypuściło drugą dużą aktualizację zawartości do Hades 2, wprowadzając szereg nowości i zmian. Aktualizacja, zatytułowana The Warsong, dodaje między innymi „ostateczną” bitwę na Górze Olimp. Do panteonu bogów dołącza natomiast Ares, przynosząc ze sobą nowe dary.