Hades 2 rusza na podbój kolejnej platformy. Premiera na Xboxie i PlayStation

Minęło pół roku od premiery gry Hades 2. To więc odpowiedni moment, by Melinoe, córka Hadesa, podbiła nowe terytoria.

Dotychczas Hades 2 dostępny był jedynie na komputerach osobistych, macOS oraz konsolach Nintendo Switch 1 i 2. Ale już 14 kwietnia się to zmieni. To właśnie wtedy hit Supergiant Games wydany zostanie również na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Posiadacze tych konsol mogą zacierać ręce, bo mowa przecież o grze ze średnią ocen na poziomie 94-98 na 100.

PlayStation i Xbox wreszcie otrzymają port Hades 2