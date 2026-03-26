Hades 2 rusza na podbój kolejnej platformy. Premiera na Xboxie i PlayStation

Dotychczas Hades 2 dostępny był jedynie na komputerach osobistych, macOS oraz konsolach Nintendo Switch 1 i 2. Ale już 14 kwietnia się to zmieni. To właśnie wtedy hit Supergiant Games wydany zostanie również na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Posiadacze tych konsol mogą zacierać ręce, bo mowa przecież o grze ze średnią ocen na poziomie 94-98 na 100.
PlayStation i Xbox wreszcie otrzymają port Hades 2
Walcz poza Zaświatami na konsolach Xbox, w usłudze Game Pass oraz na PlayStation 5 już od 14 kwietnia 2026 roku!
