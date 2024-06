Gwieździe Rodu smoka nie podoba się ten element serialu. Aktorka jest zaskoczona tym absurdem

Olivia Cooke skrytykowała hit HBO za jeden z elementów. Twierdzi, że jest to absurdalnie nierealistyczne.

Na platformie Max zadebiutował drugi odcinek drugiego sezonu Rodu smoka. Kontynuuje on tragiczną historię losów jednego z wnuków Alicent Hightower, królowej matki, w którą wciela się Olivia Cooke. Aktorka ma dopiero 30 lat, a już wcieliła się nie tylko w matkę swoich dorosłych serialowych dzieci, ale nawet babcię. Ten absurd dostrzegła sama gwiazda Rodu smoka i w wywiadzie The Times odniosła się do dziwnej proporcji wieku między aktorami.

Ród smoka – Olivia Cooke dostrzegła absurd z wiekiem aktorów grających jej serialowe dzieci

W połowie pierwszego sezonu serialu doszło do zmiany aktorek, które wcielały się w Rhaenyrę Targaryen oraz wspomnianą Alicent. Milly Alcock i Emily Carey zostały zastąpione przez Emmę D’Arcy oraz Olivię Cooke, które wcielają się w dorosłe wersje tych postaci. Jeszcze w pierwszym sezonie doszło do kilku przeskoków czasowych, w których dzieci obu bohaterek zdążyły już dorosnąć, a nawet doczekać się własnych potomków. Mimo to twórcy nie zdecydowali się postarzeć D’Arcy, ani Cooke w charakteryzacji, czy poprzez efekty specjalne.