Gwiezdne Wojny ujawniają sekretną formę Palpatine’a, której nie zobaczyliśmy w kinie

W zeszycie Star Wars: Vadera Legacy nr 10 fani Gwiezdnych Wojen odkrywają nową, tajemniczą formę Imperatora Palpatine’a, która nigdy nie trafiła na ekrany kin. O komiksie pisaliśmy wcześniej w kontekście słów Luke’a Skywalkera skierowanych do Kylo Rena. Ale to nie koniec rewelacji tego zeszytu.

Palpatine w mroczniejszej wersji znalazł się w komiksie

W nowym zeszycie Kylo Ren próbuje odblokować kryptę Dartha Vadera na Mustafarze. Dzięki wskazówkom dawnej służącej Vadera, Vaneé, wyrusza w podróż przez Kosmiczną Moc, napotykając duchy przeszłości, w tym Luke’a Skywalkera. Jednak wizja kończy się mrocznie: w tajemniczej, ukrytej formie pojawia się Palpatine, którego twarz jest zakryta, a szkarłatny miecz świetlny i groźne słowa przypominają Renowi o jego przeznaczeniu po stronie Ciemnej Strony.