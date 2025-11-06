Zaloguj się lub Zarejestruj

Gwiezdne Wojny ujawniają sekretną formę Palpatine’a, której nie zobaczyliśmy w kinie

Jakub Piwoński
2025/11/06 13:10
To zapowiedź wydarzeń znanych ze Skywalker: Odrodzenie.

W zeszycie Star Wars: Vadera Legacy nr 10 fani Gwiezdnych Wojen odkrywają nową, tajemniczą formę Imperatora Palpatine’a, która nigdy nie trafiła na ekrany kin. O komiksie pisaliśmy wcześniej w kontekście słów Luke’a Skywalkera skierowanych do Kylo Rena. Ale to nie koniec rewelacji tego zeszytu.

Palpatine w mroczniejszej wersji znalazł się w komiksie

W nowym zeszycie Kylo Ren próbuje odblokować kryptę Dartha Vadera na Mustafarze. Dzięki wskazówkom dawnej służącej Vadera, Vaneé, wyrusza w podróż przez Kosmiczną Moc, napotykając duchy przeszłości, w tym Luke’a Skywalkera. Jednak wizja kończy się mrocznie: w tajemniczej, ukrytej formie pojawia się Palpatine, którego twarz jest zakryta, a szkarłatny miecz świetlny i groźne słowa przypominają Renowi o jego przeznaczeniu po stronie Ciemnej Strony.

Warto zwrócić uwagę, że ta scena poprzedza fizyczny debiut tej postaci w filmie. Nie ma jednak mowy o naruszeniu kanonu Skywalker. Odrodzenie – scena jest wręcz jest zapowiedzią przyszłych wydarzeń. Jednocześnie pozwala lepiej zrozumieć psychologiczny i emocjonalny wątek Bena Solo/Kylo Rena, pokazując, jak Imperator manipulował nim i przygotowywał na odkupienie, które ostatecznie zobaczyliśmy w sequelach.

Zeszyt kończy się dramatycznie — Kylo opuszcza komnatę z ranami i trafia do jednego ze zbiorników bacty swojego dziadka, a fani już spekulują, jak wydarzenia te wpłyną na dalszą fabułę serii. Bardzo możliwe, że w kolejnych numerach otrzymamy jeszcze więcej smaczków.

Źródło:https://screenrant.com/star-wars-palpatine-secret-form-swamp-comics-movies/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


