W ten sposób przemiana tej postaci staje się jeszcze bardziej wiarygodna.

Osiem lat po premierze filmu Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi, Lucasfilm ujawnił wreszcie, jakie słowa Luke’a Skywalkera skierowane do Kylo Rena padły po jego śmierci – już z zaświatów Mocy. Nowe szczegóły poznajemy, a jakże, dzięki 10. zeszytowi komiksu Star Wars: Legacy of Vader autorstwa Charlesa Soule’a i Luke’a Rossa, którego akcja rozgrywa się między Ostatnim Jedi a Skywalker. Odrodzenie. Komiks został wydany nakładem Marvel Comics.

Wiemy już, jakie były ostatnie słowa Luke’a Skywalkera do Kylo Rena

W filmie Luke żegnał się ze siostrzeńcem słowami: “Rebelia odradza się dziś. Wojna dopiero się zaczyna. I nie będę ostatnim Jedi. Zaatakuj mnie w gniewie, a zawsze będę z tobą. Tak jak twój ojciec.” Komiks pokazuje jednak, że ta obietnica miała dosłowne znaczenie – Luke naprawdę powrócił do Kylo Rena jako Duch Mocy.