Film o Rey znów z problemami. Produkcja z Gwiezdnych wojen straciła scenarzystę

Bez żadnych zaskoczeń Steven Knight nie jest już scenarzystą New Jedi Order. Twórca obecnie zajęty jest na planie filmu Peaky Blinders od Netflixa. Knight od kilku miesięcy pracował jednak nad historią do nowej produkcji z Gwiezdnych wojen, ale według niedawnych doniesień, wszystkie jego próbne scenariusze zostały odrzucone.

Lucasfilm obecnie poszukuje scenarzystę, który podejmie się zadania napisania dalszej opowieści o Rey. Pierwotnie planowano, aby na początku przyszłego roku rozpoczęły się zdjęcia do filmu, ale teraz jest to wykluczone. Studio ma jednak nadzieję, że prace na planie rozpoczną się w drugiej połowie 2025 roku. Oznacza to, że na premierę poczekamy prawdopodobnie do 2027 roku.