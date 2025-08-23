Zaloguj się lub Zarejestruj

Doktor Doom może mieć zaskakującego sojusznika w Avengers: Doomsday. Co na to fani Marvela?

Jakub Piwoński
2025/08/23 12:30
Uwaga, możliwe spoilery.

Pozostał ponad rok do premiery Avengers: Doomsday, filmu, wielce oczekiwanego, który wprowadzi Doktora Dooma do MCU. Choć zdjęcia wciąż trwają (na planie najwyraźniej jest gorąco), w sieci pojawiają się pierwsze plotki i spekulacje dotyczące fabuły oraz stron konfliktu w walce z klasycznym złoczyńcą. Uwaga, możliwe spoilery.

Doktor Doom może mieć zaskakującego sojusznika w Avengers: Doomsday

Jedna z najnowszych informacji pochodzi od Jeffa Sneidera, który w podcaście The Hot Mic ujawnił, że u boku Doktora Dooma może pojawić się Doktor Strange (Benedict Cumberbatch). Choć w komiksach towarzyszenie Doomowi przez Strange’a nie jest nowością, dla fanów MCU może być zaskoczeniem.

Pojawia się jednak pytanie: czy będzie to prawdziwy Doktor Strange, czy jego wariant z alternatywnego uniwersum? MCU już pokazało różne wersje Strange’a, więc fani zastanawiają się, czy sojusz z Doome’m będzie wynikiem manipulacji, konieczności, czy strategii bohatera. Jedno jest pewne – jeśli do tej współpracy faktycznie dojdzie, Avengers będą mieli twardy orzech do zgryzienia.

GramTV przedstawia:

Dodatkowo plotki rodzą pytania o inne postaci, np. Cleę (Charlize Theron), której los po W multiwersum obłędu pozostaje niejasny. Czy będzie sojusznikiem Avengersów, czy też okaże się nieprzewidywalna?Niezależnie od odpowiedzi, potencjalny sojusz Strange’a z Doome’m zapowiada wyjątkowo złożony i emocjonujący konflikt.

Przypomnijmy, że Doktor Strange (Benedict Cumberbatch) pojawił się w kilku filmach MCU, w tym dwóch solowych, zwykle pełniąc rolę bohatera i doradcy, który chroni świat przed magicznymi i multiversalnymi zagrożeniami. Jego doświadczenie i strategiczne podejście czynią go postacią kluczową w każdej większej walce o losy świata.

Oczywiście informacje te na razie radzimy traktować z dystansem. Odpowiedź poznamy dopiero po premierze w 2026 roku.

Źródło:https://comicbook.com/movies/news/avengers-doomsday-spoiler-doctor-doom-surprising-mcu-hero-ally-doctor-strange/

Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


