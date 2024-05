Gwiezdne Wojny: Akolita z nowymi zwiastunami. Plotki o głównej bohaterce zostały potwierdzone?

Do premiery serialu Gwiezdne Wojny: Akolita pozostał już mniej niż miesiąc. Niedawno Lucasfilm zaprezentował nowy zwiastun produkcji, a ostatnio do sieci wyciekł fragment serialu, prezentujący jeden z pojedynków. Na nowe materiały z serialu nie musieliśmy długo czekać i właśnie trafiły kolejne zapowiedzi Akolity, w tym jeden, który może potwierdzać wcześniejsze plotki o tożsamości głównej bohaterki.

Gwiezdne Wojny: Akolita – fanowska teoria potwierdzona?

Pierwszy z nowych materiałów to klip pochodzący bezpośrednio z serialu, który pokazuje walkę mistrzyni Jedi Indary, w którą wciela się Carrie-Anne Moss, z Mae, którą gra Amandla Stenberg. Chociaż pojedynek rozpoczyna się użycia Mocy, to w pewnym momencie Jedi zmuszona jest do wyjęcia swojego miecza świetlnego o zielonym ostrzu.