The Acolyte wycieka. Widowiskowa walka na nowym materiale

Do sieci trafiło nowe nagranie, które prezentuje nadchodzący serial z Gwiezdnych wojen w akcji.

The Acolyte to nowy serial z Gwiezdnych wojen, który zadebiutuje na Disney+ już na początku czerwca. Produkcja niedawno doczekała się nowego oficjalnego materiału, który zawiera niespodziankę dla fanów trylogii prequeli. Tym razem do sieci trafiło nagranie z telefonu jednego z widzów, który miał okazję zobaczyć dłuższy fragment nadchodzącego serialu.

The Acolyte – wyciek fragmentu serialu

Na poniższym wideo, które niestety nagrane jest w pionie, możemy zobaczyć, jak Akolitka walczy z mistrzynią Jedi Indarą, w którą wciela się Carrie-Anne Moss. Chociaż materiał jest słabej jakości, to pojedynek wygląda na widowiskowy, oparty wyłącznie na sztukach walki i Mocy, nie zaś starciach na miecze świetlne. Nagranie może wkrótce zniknąć z sieci, także radzimy obejrzeć je, zanim zostanie usunięte.