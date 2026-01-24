Gwiazda współczesnego popu trafi do Fortnite. Chappell Roan uzupełni tryb Fortnite Festival

Chappell Roan ma trafić do Fortnite jako kolejna gwiazda trybu rytmicznego Fortnite Festival.

Chappell Roan jest znaną fanką Fortnite. W zeszłym roku przyznała, że jej idealny wieczór to granie właśnie w tę grę. Jak się okazuje, teraz stanie się częścią swojej ulubionej produkcji za sprawą trybu Fortnite Festival. Jeśli chcecie poznać bliżej ten tryb, to zachęcamy do sprawdzenia naszej recenzji gitary do Switcha, w której głównie graliśmy właśnie w Fortnite Festival. Chappell Roan trafi do swojej ulubionej gry – Fortnite Artystka przyznała, że gra w Fortnite na konsoli Nintendo Switch i korzysta ze skórki Ariany Grande. W rozmowie z BBC po zdobyciu tytułu Sound Of 2025, wokalistka powiedziała:

Jeśli chcę mieć naprawdę dobry wieczór, jem edibles i gram w gry wideo. Jeśli chcę się dobrze bawić na mieście, biorę grzybki. Według doniesień Chappell Roan ma zostać kolejną gwiazdą Fortnite Festival, podążając śladami takich artystów jak Billie Eilish, The Weeknd, Metallica czy Sabrina Carpenter. Rytmiczny spin-off Fortnite zadebiutował w 2023 roku i pozwala graczom grać w zespole z przyjaciółmi lub występować solo na scenie przy hitach ulubionych artystów. Epic Games nie ogłosiło jeszcze oficjalnie pojawienia się Chappell Roan w grze, jednak w lokacji Battlewood Boulevard dodano kilka elementów sugerujących jej udział w wydarzeniu, w tym różowego kucyka. Wczytywanie ramki mediów.

Nowe sezony Fortnite Festival zazwyczaj wprowadzają skórki, unikalne przedmioty oraz emotki inspirowane artystą będącym gwiazdą sezonu. Według doniesień Chappell Roan ma otrzymać dwie skórki, z których jedna będzie inspirowana jej występem na VMAs 2024, podczas którego artystka wystąpiła w stylizacji na Joannę d’Arc. Utwory Hot To Go!, Good Luck, Babe oraz The Giver są już dostępne w Fortnite Festival jako Jam Tracks, jednak wraz z aktualizacją sezonu 13 do gry mogą trafić kolejne piosenki. Emotka inspirowana viralowym tańcem do Hot To Go została dodana w 2024 roku, ale wszystko wskazuje na to, że w ramach współpracy pojawi się więcej nowych animacji. Obecnie trwa sezon 12 Fortnite Festival, którego gwiazdą jest Lisa z Blackpink. Wydarzenie zakończy się 5 lutego, kiedy wystartuje sezon 13. Sezony Fortnite Festival trwają zazwyczaj od 45 do 60 dni, co oznacza, że wydarzenie z udziałem Chappell Roan powinno potrwać do końca marca.