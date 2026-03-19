Zaloguj się lub Zarejestruj

Gwiazda Stranger Things wydaje nowy singiel. Posłuchajcie Waiting For Your Love

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/03/19 15:00
0
0

Jamie Campbell Bower ze Stranger Things wydaje nowy singiel Waiting For Your Love.

Jamie Campbell Bower, znany między innymi z roli Henry’ego Creela/Vecny w serialu Stranger Things, zaprezentował nowy singiel zatytułowany Waiting For Your Love. Utwór stanowi jego najnowszy projekt muzyczny i jednocześnie wyjątkowy powrót do współpracy z bratem, którym jest Sam Bower.

Nowy kawałek powstał po tym, jak artysta zapowiadał w mediach społecznościowych nadchodzącą premierę i zdradził, że ponownie połączy siły z bratem. Obaj wcześniej tworzyli razem muzykę w punkowym zespole Counterfeit. Już wcześniej Bower, budując napięcie wokół premiery napisał:

19 marca… to pierwsza współpraca między mną, a Samem od czasów Counterfeit. Kto jest gotowy? Ja się boję.

Dzień przed wydaniem singla dodał:

Zrobiłem piosenkę, nazywa się Waiting For Your Love, wychodzi jutro. Sam miał na sobie kapcie podczas nagrania. To chyba ważne.

GramTV przedstawia:

Waiting For Your Love to utwór utrzymany w nastrojowym, melancholijnym klimacie, oparty na fortepianowej melodii i stopniowo budujący dramatyzm. Bower prezentuje w nim poruszający, emocjonalny wokal, który prowadzi słuchacza przez refleksyjny tekst. Piosenka rozwija się od spokojnych zwrotek do bardziej intensywnego refrenu, w którym artysta śpiewa o nadziei, niepewności i oczekiwaniu na miłość.

Choć wielu widzów kojarzy go przede wszystkim z serialu Stranger Things, gdzie wcielił się w jednego z głównych antagonistów, artysta od lat rozwija się również jako muzyk. Nowy singiel to kolejny krok w muzycznej karierze Bowera, który wcześniej działał nie tylko w Counterfeit, ale także w cięższym projekcie BloodMagic. Nowy utwór Waiting For Your Love pokazuje jego bardziej osobistą i emocjonalną stronę, stanowiąc ważny etap w jego solowej twórczości.

Źródło:https://www.nme.com/news/music/stranger-things-star-jamie-campbell-bower-shares-dramatic-new-single-waiting-for-your-love-3935451

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112