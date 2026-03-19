Gwiazda Stranger Things wydaje nowy singiel. Posłuchajcie Waiting For Your Love

Jamie Campbell Bower, znany między innymi z roli Henry’ego Creela/Vecny w serialu Stranger Things, zaprezentował nowy singiel zatytułowany Waiting For Your Love. Utwór stanowi jego najnowszy projekt muzyczny i jednocześnie wyjątkowy powrót do współpracy z bratem, którym jest Sam Bower. Jamie Campbell Bower z nowym singlem Nowy kawałek powstał po tym, jak artysta zapowiadał w mediach społecznościowych nadchodzącą premierę i zdradził, że ponownie połączy siły z bratem. Obaj wcześniej tworzyli razem muzykę w punkowym zespole Counterfeit. Już wcześniej Bower, budując napięcie wokół premiery napisał:

19 marca… to pierwsza współpraca między mną, a Samem od czasów Counterfeit. Kto jest gotowy? Ja się boję. Dzień przed wydaniem singla dodał: Zrobiłem piosenkę, nazywa się Waiting For Your Love, wychodzi jutro. Sam miał na sobie kapcie podczas nagrania. To chyba ważne.

Waiting For Your Love to utwór utrzymany w nastrojowym, melancholijnym klimacie, oparty na fortepianowej melodii i stopniowo budujący dramatyzm. Bower prezentuje w nim poruszający, emocjonalny wokal, który prowadzi słuchacza przez refleksyjny tekst. Piosenka rozwija się od spokojnych zwrotek do bardziej intensywnego refrenu, w którym artysta śpiewa o nadziei, niepewności i oczekiwaniu na miłość. Choć wielu widzów kojarzy go przede wszystkim z serialu Stranger Things, gdzie wcielił się w jednego z głównych antagonistów, artysta od lat rozwija się również jako muzyk. Nowy singiel to kolejny krok w muzycznej karierze Bowera, który wcześniej działał nie tylko w Counterfeit, ale także w cięższym projekcie BloodMagic. Nowy utwór Waiting For Your Love pokazuje jego bardziej osobistą i emocjonalną stronę, stanowiąc ważny etap w jego solowej twórczości.