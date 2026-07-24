Gwiazda Rancza Duttonów opowiada, co było największym problemem na planie hitu Paramount

Cole Hauser przyznał, że praca nad nowym spin-offem przebiegała zupełnie inaczej niż na planie Yellowstone. Wszystko przez zmiany za kulisami produkcji.

Choć historia rodziny Duttonów trwa nadal za sprawą Rancza Duttonów, dla obsady nowy serial oznaczał spore zmiany. Cole Hauser, który ponownie wciela się w Ripa Wheelera, przyznał, że pierwszy sezon powstawał w znacznie trudniejszych warunkach niż Yellowstone. Bez Taylora Sheridana wszystko wyglądało inaczej przy tworzeniu spin-offu Yellowstone W rozmowie z Film Inside NYC aktor opowiedział o wyzwaniach związanych z pracą nad serialem po odejściu części kluczowych twórców. Jak przyznał, największą różnicą była nieobecność Taylora Sheridana, który nie nadzorował produkcji w taki sposób jak przy Yellowstone.

To było wyzwanie. Nie było z nami Taylora. Musieliśmy odnaleźć się w pracy z nowymi scenarzystami, nowymi reżyserami. Wszystko się zmieniło. Hauser zdradził, że jedynymi osobami dającymi poczucie ciągłości byli on sam, Kelly Reilly, Finn Little oraz reżyserka Christina Alexandra Voros. Reszta ekipy była nowa, dlatego obsada musiała szybko odnaleźć się w zupełnie innych realiach pracy. Aktor podkreślił jednak, że trudności ostatecznie zbliżyły do siebie zespół. Skupiliśmy się na pracy. Razem z nowymi scenarzystami uczyliśmy się tego świata i wspólnie szukaliśmy najlepszego sposobu, by opowiedzieć tę historię. Jestem dumny z tego, co udało nam się osiągnąć, i chętnie zrobię to ponownie.

GramTV przedstawia:

Za kulisami doszło również do kolejnych zmian. Po ukończeniu pierwszego sezonu z funkcji showrunnera odszedł Chad Feehan, a jego miejsce przed realizacją drugiej serii zajął Benjamin Cavell, twórca SEAL Team. Ranczo Duttonów kontynuuje losy Beth Dutton i Ripa Wheelera po wydarzeniach z finału Yellowstone. Serial pokazuje nowy etap ich życia i próbę odbudowania przyszłości z dala od dawnego konfliktu o rodzinne imperium. Pierwszy sezon zadebiutował w maju tego roku – jest dostępny na SkyShowtime. Prace nad drugim są już w toku. Niedawno pisaliśmy też o tym, jakie było zderzenie Eda Harrisa z jego wyobrażeniem swojej roli, a tym, jak ostatecznie została zaprezentowana w serialu. Przeczytaj recenzję serialu Ranczo Duttonów

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









