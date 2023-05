Co prawda Murphy i Nolan współpracują od lat, to aktorowi nigdy nie udało się zdobyć angażu w pierwszoplanowej roli. Spełnieniem marzeń jest Oppenheimer.

Panowie spotkali się po raz pierwszy w 2003 roku. Okazją był casting do roli Batmana. Chociaż zdaniem Nolana kompletnie nie nadawał się do tej roli, to reżyser nie zrezygnował z niego całkowicie. Murphy dostał za to inną postać, został doktorem Crane’em i wywiązał się z tego zadania wzorowo. Później pojawił się jeszcze dwukrotnie w filmach Nolana, który powierzył mu rolę biznesmena w Incepcji i żołnierza w Dunkierce.

Cillian Murphy marzył o głównej roli u Nolana

Mimo niewątpliwych sukcesów w rolach u Nolana, a także innych produkcjach i tu wystarczy wymienić choćby serial Peaky Blinders, aktor przyznał, że wciąż marzył o głównej roli i to Oppenheimer stał się spełnieniem marzeń.