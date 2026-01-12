Gwiazda Gry o Tron była zła na petycję fanów o ponowne nakręcenie 8 sezonu. „Jak śmiecie?”

Kit Harington nie był zadowolony, że fani chcieli wymusić na HBO anulowanie ósmego sezonu Gry o tron i nakręcenie jej od nowa.

Aktor wcielający się w Jona Snowa po latach wrócił do jednego z najbardziej kontrowersyjnych momentów w historii serialu Gra o tron. Kit Harington, który miał okazję zagrać we wszystkich ośmiu sezonach serialu HBO, przyznał w rozmowie z The New York Times, że petycja fanów domagających się przerobienia finałowego sezonu wywołała u niego autentyczną złość. Gra o tron – Kit Harington skrytykował fanów domagających się ponownego nakręcenia ósmego sezonu serialu HBO Chodzi o głośną akcję z 2019 roku, kiedy w sieci pojawiła się petycja wzywająca do nakręcenia ósmego sezonu od nowa z udziałem „kompetentnych scenarzystów”. Inicjatywa, która początkowo miała zebrać kilkanaście tysięcy podpisów, ostatecznie przekroczyła próg 1,8 miliona, stając się symbolem fanowskiego sprzeciwu wobec zakończenia serialu.

To naprawdę mnie rozzłościło. Jak śmiecie? Przepraszam, ale tak właśnie się wtedy czułem. Uważam, że to był poziom głupoty, który może narodzić się wyłącznie w mediach społecznościowych. Aktor podkreślił, że odbierał petycję jako brak szacunku wobec pracy całej ekipy, w tym scenarzystów Davida Benioffa i D.B. Weissa. Zwrócił też uwagę na ogrom wysiłku włożonego w realizację finału, przypominając, że jedna z kluczowych scen bitewnych była kręcona przez 55 kolejnych dni zdjęciowych. Harington dodał, że w momencie premiery ósmego sezonu przebywał na terapii i dopiero po jej zakończeniu zetknął się z falą krytyki. Jak przyznał, skala negatywnych reakcji była dla niego szokiem, zwłaszcza w kontekście poświęcenia obsady i ekipy produkcyjnej.

Do sprawy odniósł się także szef HBO Casey Bloys, który już w 2019 roku jasno deklarował, że stacja nie brała na poważnie pod uwagę realizacji żądań fanów: Przy ogromnie popularnym serialu minusy są nieliczne, ale jednym z nich jest to, że przy próbie zakończenia historii wiele osób ma bardzo zdecydowane opinie na temat tego, jak to powinno wyglądać. Ta petycja pokazała pasję i zaangażowanie widzów, ale nie była czymś, co realnie rozważaliśmy. Finałowy sezon Gry o tron spotkał się z krytyką z wielu stron. Widzowie i recenzenci wytykali m.in. sposób poprowadzenia wątków bohaterów, tempo narracji oraz stronę wizualną, w tym zbyt ciemne zdjęcia w jednej z kluczowych bitew. Internet obiegła również wpadka z pozostawionym na planie kubkiem po kawie, która stała się memem i symbolem pośpiechu produkcji. Mimo kontrowersji wokół zakończenia, uniwersum Westeros wciąż się rozwija. Prequel Ród smoka cieszy się znacznie lepszym odbiorem, a na horyzoncie pojawiają się kolejne projekty, w tym Rycerz Siedmiu Królestw, którego premierowy odcinek będzie można obejrzeć za darmo w kinie.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.