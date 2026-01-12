Rycerz Siedmiu Królestw trafi do kin. Nowy serial z Gry o tron kontynuuje tradycję serii

HBO zaprasza na kinowe pokazy nowego serialu fantasy.

Fani świata stworzonego przez George R. R. Martina dostaną wyjątkową okazję, aby zobaczyć nową produkcję z Westeros na dużym ekranie. HBO Max wspólnie z siecią kin Helios zapraszają na bezpłatny pokaz premierowego odcinka serialu Rycerz Siedmiu Królestw. Rycerz Siedmiu Królestw bezpłatne pokazy pierwszego odcinka w kinach Helios Seans odbędzie się w poniedziałek, 19 stycznia, o godzinie 20:00, jednocześnie we wszystkich kinach Helios w Polsce. To jedyna taka okazja, by obejrzeć pierwszy epizod nowej opowieści z uniwersum Gry o tron na dużym ekranie i to dokładnie w dniu polskiej premiery.

Udział w pokazach jest całkowicie bezpłatny. Aby zdobyć dwa zaproszenia, wystarczy zarejestrować się na specjalnej stronie akcji do piątku, 16 stycznia, do godziny 11:59, a następnie odebrać bilety w kasie wybranego kina Helios od 17 stycznia od godziny 10. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność odbioru. Po kinowej premierze kolejne odcinki Rycerza Siedmiu Królestw będzie można śledzić już wyłącznie na platformie HBO Max. Szczegółowe informacje o akcji oraz regulamin dostępne są na oficjalnej stronie sieci Helios. Akcja serialu rozgrywa się sto lat przed wydarzeniami znanymi z głównego serialu. Historia śledzi losy młodego i nieopierzonego, ale odważnego rycerza, ser Duncana Wysokiego, oraz jego niskiego wzrostem giermka, który okazuje się być kimś więcej. Ten niezwykły duet przemierza Westeros w epoce, gdy królestwo żyje jeszcze wspomnieniem dawnej chwały Targaryenów, a wielkie rody snują intrygi, które zaważą na przyszłości całego kontynentu.

GramTV przedstawia:

Produkcja powstała na podstawie noweli George’a R.R. Martina z cyklu Opowieści z Siedmiu Królestw, które od lat cieszą się ogromnym uznaniem wśród czytelników. W rolę ser Duncana wciela się Peter Claffey, natomiast Dextera Sola Ansella zobaczymy jako giermka Jajka. W obsadzie znaleźli się również: Finn Bennett, Bertie Carvel, Daniel Ings, Tanzyn Crawford, Sam Spruell, Ross Anderson, Edward Ashley, Henry Ashton, Youssef Kerkour, Daniel Monks, Shaun Thomas, Tom Vaughan Lawlor, Steve Wall oraz Danny Webb. Za scenariusz i produkcję odpowiadają George R. R. Martin oraz Ira Parker. Producentami wykonawczymi są także Ryan Condal, Vince Gerardis, Owen Harris oraz Sarah Bradshaw. Reżyserią trzech pierwszych odcinków zajmie się Adina Smith, twórczyni m.in. Lekcje chemii i Hanny. Ostatnie trzy odcinki wyreżyseruje Owen Harris.

