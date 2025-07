Gwiazda Fantastycznej Czwórki nie żyje. Ostatnio zagrał w filmie u boku Nicolasa Cage’a

Z otwartym sercem pragnę podzielić się ze światem wiadomością, że mój ukochany mąż, Julian McMahon, odszedł spokojnie w tym tygodniu po walce z nowotworem. Julian kochał życie. Kochał swoją rodzinę. Kochał przyjaciół, swoją pracę i fanów. Jego najgłębszym pragnieniem było wnoszenie radości do jak największej liczby ludzkich serc. Prosimy o wsparcie, aby nasza rodzina mogła przeżyć ten czas w prywatności. I życzymy wszystkim, którym Julian dał radość, by nadal znajdowali ją w życiu. Jesteśmy wdzięczni za wspomnienia - przekazała Kelly McMahon, żona aktora.

Julian McMahon urodził się 27 lipca 1968 roku w Sydney. Był synem byłego premiera Australii Billy’ego McMahona. Zaczynał jako model, a jego aktorska kariera rozpoczęła się w australijskiej telenoweli The Power, the Passion. Później wystąpił w Home and Away, a w 1992 roku zadebiutował na dużym ekranie w filmie Wet and Wild Summer! u boku Elliotta Goulda. Po przenosinach do USA zagrał w serialu Another World, a następnie w kryminalnym Profiler, który był jego pierwszym sukcesem w amerykańskiej telewizji.

Przełomem okazała się rola demona Cole’a Turnera w Czarodziejkach, a później doktora Christiana Troy’a w głośnym serialu Ryana Murphy’ego Bez skazy, za którą otrzymał nominację do Złotego Globu.