Gwiazda Euforii zagra księżniczkę Zeldę? Ten casting już wzbudza kontrowersje

Hunter Schafer przymierzana jest do jednej z głównych ról w filmowej adaptacji The Legend of Zelda.

Trwają prace nad długo wyczekiwaną aktorską adaptacją kultowej gry The Legend of Zelda. Choć oficjalna obsada nie została jeszcze ogłoszona, krążą już pierwsze plotki, a wśród nich jedno nazwisko budzi szczególne emocje wśród fanów. Hunter Schafer zagra Księżniczkę Zeldę w ekranizacji The Legend of Zelda? Według doniesień scoopera Daniela Richtmana, Hunter Schafer jest poważnie rozważana do roli Księżniczki Zeldy. Aktorka, znana z roli Jules Vaughn w serialu Euforia, zyskała uznanie nie tylko za swój talent aktorski, ale i fizyczne podobieństwo do ikonicznej postaci z gier Nintendo. Fani od dawna sugerują, że Schafer byłaby idealnym wyborem do tej roli, nie tylko ze względu na wygląd, ale również umiejętność oddania głębi postaci. Wczytywanie ramki mediów.

Sama aktorka już wcześniej wyrażała entuzjazm wobec pomysłu zagrania Zeldy. W rozmowie z Entertainment Tonight w 2023 roku powiedziała: “To byłoby super. Grałam w tę grę jako dziecko. To naprawdę świetna gra”. Część osób uważa jednak, że transpłciowość Schafer dyskwalifikuje ją do tej roli. Już teraz w mediach społecznościowych można zauważyć podział na dwa obozy, w których jedni tworzą przeróbki aktorki jako Zeldy, zaś inni ostro krytykują ten casting, obawiając się, że sam film również będzie przesiąknięty wątkami i motywami, które nazywają „ideologią woke”.

Nie mniejsze zainteresowanie budzi rola Linka. Fani chętnie widzieliby w tej roli Walkera Scobella, gwiazdę serialu Percy Jackson i bogowie olimpijscy. Sam aktor, choć nie do końca przekonany, nie wyklucza takiej możliwości: „Gdyby przyszli do mnie z tą propozycją, na pewno bym ją rozważył”, powiedział w rozmowie z Variety. Scobell przyznał też, że grał w Breath of the Wild i zna serię dzięki swojemu ojcu. Za kamerą filmu stanie Wes Ball, znany z trylogii Więzień labiryntu oraz Królestwa Planety Małp. Produkcją zajmą się Shigeru Miyamoto z Nintendo i Avi Arad (Spider-Man, Uncharted), wraz z Ball’em i jego partnerem biznesowym Joe Hartwickiem Jr. pod szyldem Oddball Entertainment. Pod koniec marca ujawniono oficjalną datę premiery filmu. The Legend of Zelda zadebiutuje w kinach 26 marca 2027 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.