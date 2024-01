Microsoft zwolnił 1900 osób z Activision i działu Xbox. Szef Blizzarda odszedł

Jak podaje serwis The Verge , Microsoft zdecydował się na zwolnienie całkiem sporej części pracowników . Phil Spencer, szef działu gamingu w amerykańskiej korporacji, wysłał list, w którym poinformował o zwolnieniach oraz stwierdził, iż jest to część planu koncentrującego się na „zrównoważonej strukturze kosztów”.

Minęły nieco ponad trzy miesiące, odkąd zespoły Activision, Blizzard i King dołączyły do Microsoftu. W 2024 roku kierownictwo Microsoft Gaming i Activision Blizzard zobowiązało się do uzgodnienia strategii i planu realizacji ze zrównoważoną strukturą kosztów, która będzie wspierać całą naszą rozwijającą się działalność. Wspólnie ustaliliśmy priorytety, zidentyfikowaliśmy obszary pokrywające się i upewniliśmy się, że wszyscy jesteśmy zgodni co do najlepszych możliwości rozwoju.

W ramach tego procesu podjęliśmy bolesną decyzję o zmniejszeniu zatrudnienia w branży gier o około 1900 ról z 22 000 osób w naszym zespole. Wraz z zespołem Gaming Leadership Team jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia tego procesu w sposób jak najbardziej przemyślany. Osoby, na które redukcje te mają bezpośredni wpływ, odegrały ważną rolę w sukcesie Activision Blizzard, ZeniMax i zespołów Xbox i powinny być dumne ze wszystkiego, co tutaj osiągnęły. Jesteśmy wdzięczni za kreatywność, pasję i poświęcenie, które wnieśli do naszych gier, naszych graczy i naszych kolegów. Zapewnimy pełne wsparcie tym, którzy ucierpią podczas transformacji, w tym odprawy zgodnie z lokalnymi przepisami prawa pracy. Osoby, których role zostaną zmienione, zostaną o tym powiadomione i prosimy o traktowanie odchodzących kolegów z szacunkiem i współczuciem, które są zgodne z naszymi wartościami.

Równocześnie jednak Microsoft zamierza oczywiście skupiać się na rozwoju i przede wszystkim przygotowywaniu kolejnych produkcji, aczkolwiek sytuacja nie jest kolorowa: