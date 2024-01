Gwiazda Deus Ex w ostrych słowach komentuje zwolnienia w Eidos Montreal

Kilka dni temu Jason Schreier poinformował, że Embracer Group po dwóch latach preprodukcji skasowało nową odsłonę Deus Ex. Dodatkowo Eidos Montreal potwierdziło, że pożegnało się z 97 pracownikami należącymi do zespołu deweloperskiego, działu wsparcia oraz działu administracji. Przykre wieści dotarły także do Eliasa Toufexisa – aktora wcielającego się w postać Adama Jensena, czyli głównego bohatera wspomnianej serii – który w ostrych słowach skomentował zaistniałą sytuację.

Gwiazda Deus Ex reaguje na zwolnienia w Eidos Montreal. „Ta branża jest popieprzona”

Toufexis w opublikowanym na portalu X wpisie poinformował, że Eidos Montreal nie kontaktowało się z nim w sprawie nowej odsłony serii Deus Ex. Aktor dodaje również, że jeśli kolejna część cyklu rzeczywiście znajdowała się w produkcji, to prawdopodobnie nie była to historia Adama Jensena. Następnie Toufexis odniósł się do redukcji etatów.