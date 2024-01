People Can Fly zwalnia kilkudziesięciu deweloperów rozwijających Project Gemini

Informację o zwolnieniach miał przekazać Adam Alker – dyrektor ds. rozwoju People Can Fly – w wiadomości e-mail wysłanej do pracowników. Podziękował on deweloperom i wyraził swoją wdzięczność za ich „ciężką pracę, poświęcenie i dotychczasowy wkład”. Alker miał również zapowiedzieć, że firma zaoferuje zwolnionym osobom „pełne wsparcie”.

Na koniec warto przypomnieć, że People Can Fly pracuje również nad nową grę z segmentu AAA o kodowej nazwie Project Maverick dla Microsoftu. Oprócz produkcji dla producenta konsol Xbox i wspomnianego Project Gemini, studio rozwija również m.in. Projekt Victoria oraz Projekt Bifrost – które mają zostać wydane w modelu self-publishing – a także Projekt Dagger, który początkowo miał zostać wydany przez Take-Two. Pod koniec września 2022 roku poinformowano o zakończeniu współpracy z amerykańską firmą.