Gungrave G.O.R.E. za 15 zł na Allegro. Tania gra na PS4 i PS5

W ramach oferty fizyczna edycja gry została wyceniona na 15 zł. Koszt dostawy rozpoczyna się od 10,49 zł, co nadal czyni tę propozycję jedną z najtańszych na rynku. Gungrave G.O.R.E. to dynamiczny slasher, którego głównym elementem jest widowiskowa eliminacja przeciwników z użyciem rozbudowanego arsenału oraz charakterystycznej broni w postaci trumny. Produkcja skupia się na szybkiej akcji i efektownych starciach.
W grze Gungrave G.O.R.E wcielisz się w postać uzbrojonego po zęby, twardego antybohatera swoich marzeń, który zmiata rzesze wrogów w krwawym balecie kul, a także przeżyjesz historię o zemście, miłości i lojalności – wszystko to w pięknej strzelance akcji z perspektywy trzeciej osoby, łączącej najlepsze elementy wschodniego i zachodniego projektowania gier.
Jako tytułowy Gunslinger of Resurrection stajesz się twardzielem i antybohaterem swoich marzeń, prawdziwą maszyną do zabijania, brutalnie niszczącą wrogów bez litości. Schronienie się i wycofanie nie wchodzą w grę dla Grave'a – on zawsze idzie na całość, najlepiej prosto przez swoich wrogów.
Warto jednak zaznaczyć, że oferowane wydanie posiada niemiecką okładkę, co może mieć znaczenie dla kolekcjonerów.
