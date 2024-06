Guilty Gear Strive otrzyma serialową adaptację. Zapowiedziano anime Guilty Gear Strive: Dual Rulers

Serial anime Guilty Gear Strive: Dual Rulers to z pewnością doskonała nowina dla fanów gatunku i bijatyk z tej serii. Co wiadomo o zapowiedzianej produkcji.

Wraz z ogłoszeniem nowego serialu nie pojawiła się nawet przybliżona data premiery. Arc System Works ujawniło za to, że nad anime pracuje Sanzigen Studios. Warto przypomnieć, że jest to to samo studio, które stworzyło teledysk Find Your Way dla głównego bohatera, Sola Badguya do Guilty Gear Strive.

Nie ma także wieści na temat fabuły serialu, ale być może dowiemy się na jej temat więcej podczas tegorocznej edycji Anime Expo 2024, odbywającego się w lipcu.