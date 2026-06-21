Guild Wars 3 dopiero rozbudziło emocje, a ArenaNet już zapowiada kolejną grę. Tym razem to nie MMORPG

Fani Guild Wars mają powody do zadowolenia. Niedługo po ujawnieniu Guild Wars 3 zapowiedziano kolejny projekt osadzony w tym samym uniwersum. Czy tak wygląda nowe Hearthstone?

Temat Guild Wars 3 w ostatnich tygodniach rozpalił społeczność fanów MMORPG. Nic dziwnego – seria wraca po niemal 15 latach od premiery poprzedniej odsłony, a ArenaNet zdążyło już uspokoić graczy, potwierdzając brak abonamentu i model buy-to-play. Teraz jednak spadła kolejna bomba. Mistbound – karcianka w stylu Hearthstone, ale w świecie Guild Wars Studio ujawniło kolejny projekt związany z marką. Tym razem mowa jednak o produkcji reprezentującej zupełnie inny gatunek. Zapowiedziano bowiem Mistbound: Guild Wars Card Game, pierwszą w historii serii kolekcjonerską grę karcianą osadzoną w świecie Guild Wars.

Za projekt odpowiada dość nietypowe trio firm. ArenaNet udzieliło licencji na wykorzystanie marki chińskiej platformie bilibili, która zajmie się wydaniem gry. Samą produkcję rozwija natomiast koreańskie studio NC, znane wcześniej jako NCSoft. Co ważne, Mistbound będzie darmową grą przeznaczoną na komputery osobiste oraz urządzenia mobilne. Twórcy zapowiadają połączenie elementów klasycznej karcianki z rozwiązaniami inspirowanymi MMORPG. W stylu Hearthstone od Blizzarda.

GramTV przedstawia:

Najbardziej charakterystycznym elementem rozgrywki ma być możliwość przemieszczania kart po planszy. Starcia będą odbywać się na polu o wymiarach 5x3, a gracze pokierują własnym dowódcą i jego talią jednostek. Dzięki systemowi ruchu pojawią się takie zagrania jak flankowanie przeciwników, odrzucanie ich na inne pola czy zajmowanie strategicznych pozycji. W grze nie zabraknie znanych bohaterów z uniwersum Guild Wars. Powrócą oni w roli dowódców wyposażonych w unikalne zdolności i cechy pasywne. Ich styl gry ma nawiązywać do profesji znanych z Guild Wars 2. Twórcy podkreślają, że chcą stworzyć pomost między światem MMO a karcianek kolekcjonerskich. W produkcji pojawi się także muzyka autorów ścieżek dźwiękowych z Guild Wars oraz pełny dubbing postaci. Data premiery Mistbound pozostaje nieznana.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









