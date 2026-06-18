Guild Wars 3 uspokaja fanów MMORPG. Twórcy potwierdzili ważną decyzję dotyczącą opłat

Jednym z najczęściej powracających pytań był model biznesowy gry. W świecie MMORPG wielu graczy wciąż kojarzy gatunek z abonamentami. Najbardziej znanym przykładem pozostaje World of Warcraft, który nadal działa w oparciu o miesięczną subskrypcję, choć oferuje również inne formy dostępu do części zawartości.

Od pewnego czasu temat Guild Wars 3 elektryzuje fanów gier MMORPG . Trudno się temu dziwić. Seria ma powrócić po niemal 15 latach od premiery Guild Wars 2, a każda nowa informacja na temat projektu budzi ogromne zainteresowanie społeczności.

Teraz ArenaNet postanowiło rozwiać wszelkie wątpliwości. Studio potwierdziło, że Guild Wars 3 będzie działać w modelu Buy-to-Play, podobnie jak druga część serii. Oznacza to, że gracze zapłacą za grę jednorazowo, bez konieczności opłacania miesięcznego abonamentu.

Co więcej, twórcy zapewniają, że nie planują zastępować abonamentu innymi obowiązkowymi opłatami. W Guild Wars 3 nie pojawią się płatne karnety bojowe ani sezonowe przepustki wymagające regularnych wydatków. ArenaNet podkreśla, że chce oddać kontrolę graczom. Po zakupie gry użytkownicy będą mogli wracać do niej wtedy, kiedy będą mieli na to ochotę, bez obaw o utratę dostępu do zawartości z powodu nieopłaconej subskrypcji.

Skąd więc będą pochodziły przychody? Podobnie jak w przypadku Guild Wars 2, studio zamierza opierać się na sprzedaży dużych dodatków, kosmetycznych mikrotransakcjach oraz opcjonalnych usługach związanych z kontem. Twórcy przekonują, że gracze powinni płacić za rzeczy, które chcą mieć, a nie za samą możliwość grania.

Dla wielu fanów MMORPG to bardzo dobra wiadomość. Model zastosowany w Guild Wars 2 przez lata był jednym z największych wyróżników serii na tle konkurencji i pozwolił grze utrzymać aktywną społeczność bez konieczności pobierania comiesięcznych opłat.Na razie pozostaje czekać na kolejne szczegóły dotyczące Guild Wars 3. Według wcześniejszych informacji beta testy mają ruszyć w przyszłym roku.