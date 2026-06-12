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Guild Wars 3 odpowie na pytanie zadawane od 20 lat. Jest tylko jeden problem

Jakub Piwoński
2026/06/12 17:40
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Nowa odsłona kultowego MMORPG zabierze graczy do czasów, których seria jeszcze nie pokazywała. Co to oznacza dla graczy?

Jak wiemy, jedną z największych niespodzianek tegorocznego Summer Game Fest była zapowiedź Guild Wars 3. Twórcy z ArenaNet zaczynają stopniowo odkrywać karty i właśnie ujawnili nowe szczegóły dotyczące fabuły oraz umiejscowienia akcji gry.

Guild Wars 3
Guild Wars 3

Guild Wars 3 ma jeden, zasadniczy problem, związany z samym tytułem gry

Okazuje się, że Guild Wars 3 cofnie graczy aż o ponad tysiąc lat przed wydarzenia znane z pierwszej części serii. Akcja rozegra się w czasach, gdy bogowie wciąż przebywali w królestwie Orr i bezpośrednio wpływali na losy świata. Brzmi imponująco, ale jest w tym pewien haczyk.

Choć w Guild Wars 3 nie zabraknie konfliktów między gildiami, gracze prawdopodobnie nadal nie zobaczą słynnych historycznych Wojen Gildii, od których seria wzięła swoją nazwę. Tytułowe Wojny Gildii to legendarne konflikty między potężnymi gildiami walczącymi o magiczne Kamienie Krwi. Problem polega na tym, że do tych wydarzeń dojdzie dopiero wiele lat po okresie przedstawionym w Guild Wars 3.

GramTV przedstawia:

Nowa odsłona pokaże więc epokę poprzedzającą słynne wojny. Gracze dołączą do gildii Vaelwardens i będą świadkami narodzin wielu wydarzeń kluczowych dla całego uniwersum, ale samych Wojen Gildii prawdopodobnie ponownie nie zobaczą. To dość ironiczna sytuacja. Mijają 22 lata od premiery pierwszego Guild Wars, seria doczekała się dwóch głównych odsłon i licznych dodatków, a jej najbardziej znany konflikt nadal pozostaje wydarzeniem opisywanym głównie w tle fabularnym.

Nie oznacza to jednak, że fani lore będą narzekać. Akcja gry rozegra się w jednym z najbardziej tajemniczych okresów historii świata Tyria. Twórcy sugerują, że gracze mogą zobaczyć między innymi wydarzenia związane z bogiem Abaddonem, który zaczął dzielić się magią z innymi rasami, a także początki panowania Grenth.

Co ciekawe, część starszych fanów przypomina, że nazwa serii miała początkowo inne znaczenie. Oryginalne Guild Wars słynęło przede wszystkim z rozgrywki gildia kontra gildia w trybie PvP, więc sam fakt nieobecności historycznych Wojen Gildii nie był dla twórców szczególnie istotny. Najwyraźniej Guild Wars 3 już teraz zdobywa sympatię graczy. Szef studia potwierdził niedawno, że w grze nie pojawią się abonament ani battle pass. Beta produkcji ma wystartować w czwartym kwartale 2027 roku. Czekamy na więcej szczegółów.

Źródło:https://www.eurogamer.net/guild-wars-3-timeline-setting-no-guild-war

Tagi:

News
Guild Wars 2
MMORPG
ArenaNet
Guild Wars
MMO
Guild Wars 3
zapowiedź gry
nowa gra
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 17:49

Panie Jakubie, czepiasz się Pan.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112